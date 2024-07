La moda se remonta a 40.000 años con la invención de la aguja con ojo

Por primera vez una investigación ha fijado los orígenes de la moda en la invención de las agujas con ojo, innovación tecnológica clave utilizada para adornar la ropa con fines sociales y culturales. Este avance del Paleolítico, cuyos restos más antiguos descubiertos se remontan a hace 40.000 años, marca el cambio fundamental de la ropa como protección a la ropa como expresión de identidad. "Las herramientas con agujas con ojo son un avance importante en la prehistoria porque documentan una transición en la función de la ropa desde fines utilitarios a fines sociales", dice en un comunicado el Dr. Ian Gilligan, asociado honorario en la disciplina de Arqueología en la Universidad de Sydney, y autor principal del estudio. Desde las herramientas de piedra que preparaban pieles de animales para que los humanos las usaran como aislamiento térmico, hasta la llegada de los punzones de hueso y las agujas con ojo para crear prendas ajustadas y adornadas, ¿por qué comenzamos a vestirnos para expresarnos e impresionar a los demás? El Dr. Gilligan y sus coautores reinterpretan la evidencia de los descubrimientos recientes en el desarrollo de la ropa en un nuevo artículo publicado en Science Advances. "¿Por qué usamos ropa? Suponemos que es parte de la existencia humana, pero si observamos las diferentes culturas, nos damos cuenta de que la gente existía y funcionaba perfectamente en sociedad sin ropa", dice el Dr. Gilligan. "Lo que me intriga es la transición de la ropa de ser una necesidad física en ciertos entornos a una necesidad social en todos los entornos". Las primeras agujas con ojo que se conocen aparecieron hace aproximadamente 40.000 años en Siberia. Las agujas con ojo, uno de los artefactos paleolíticos más emblemáticos de la Edad de Piedra, son más difíciles de fabricar en comparación con los punzones de hueso, que eran suficientes para crear ropa ajustada. Los punzones de hueso son herramientas hechas de huesos de animales que se afilan hasta formar una punta. Las agujas con ojo son punzones de hueso modificados, con un orificio perforado (ojo) para facilitar la costura de tendones o hilo. Como las evidencias sugieren que los punzones de hueso ya se utilizaban para crear ropa a medida, la innovación de las agujas con ojo puede reflejar la producción de ropa más compleja y en capas, así como el adorno de la ropa mediante la fijación de cuentas y otros pequeños elementos decorativos en las prendas. "Sabemos que la ropa hasta el último ciclo glacial solo se utilizaba de forma ad hoc. Las herramientas clásicas que asociamos con eso son raspadores de piel o raspadores de piedra, y los encontramos apareciendo y desapareciendo durante las diferentes fases de las últimas eras glaciales", explica el Dr. Gilligan. El Dr. Gilligan y sus coautores sostienen que la ropa se convirtió en un elemento de decoración porque los métodos tradicionales de decoración corporal, como la pintura corporal con ocre o la escarificación deliberada, no eran posibles durante la última parte de la última era glacial en las partes más frías de Eurasia, ya que la gente necesitaba usar ropa todo el tiempo para sobrevivir. "Es por eso que la aparición de las agujas con ojo es particularmente importante porque señala el uso de la ropa como decoración", dice el Dr. Gilligan. "Las agujas con ojo habrían sido especialmente útiles para la costura muy fina que se requería para decorar la ropa". FUNCIÓN SOCIAL Y ESTÉTICA Por lo tanto, la ropa evolucionó para cumplir no solo una necesidad práctica de protección y comodidad contra los elementos externos, sino también una función social y estética para la identidad individual y cultural. El uso regular de ropa permitió que se formaran sociedades más grandes y complejas, ya que las personas podían trasladarse a climas más fríos y al mismo tiempo cooperar con su tribu o comunidad basándose en estilos de vestimenta y símbolos compartidos. Las habilidades asociadas con la producción de ropa contribuyeron a un estilo de vida más sostenible y mejoraron la supervivencia y la prosperidad a largo plazo de las comunidades humanas. Cubrir el cuerpo humano independientemente del clima es una práctica social que ha perdurado. El trabajo futuro del Dr. Gilligan va más allá del advenimiento de la ropa como vestido y analiza las funciones psicológicas y los efectos de usar ropa. "Damos por sentado que nos sentimos cómodos usando ropa e incómodos si no la usamos en público. Pero ¿cómo afecta el uso de ropa a la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a la forma en que nos vemos como humanos y, tal vez, a cómo vemos el entorno que nos rodea?"

Compartir nota: Guardar Nuevo