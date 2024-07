Jenny Llada le desea lo mejor a Ángel Cristo en su boda y se compadece de Bárbara Rey: "Estará destrozada"

Jenny Jada ha expresado públicamente sus mejores deseos para Ángel Cristo Jr. tras el anuncio de su boda con Ana Herminia. La que fuera amiga íntima de Bárbara Rey continúa sin mantener a día de hoy relación con la vedette, aunque siempre tiene buenas palabras para la familia: "Si Ángel se casa, pues yo le deseo mucha felicidad porque que esté con una persona que le quiera, que se sienta feliz, que también se merece ser feliz, pero Bárbara por supuesto que también y Sofía para qué contarte, que la adoro también". La ex vedette defendió a la futura mujer del ‘superviviente’ frente a las críticas recibidas, destacando su buena impresión de ella: "Sí, sí, sí la conozco, me cae muy bien, lo que la he tratado, una chica fantástica. Creo que quieren mucho a Ángel y me cae muy bien, lo que la he conocido, fenomenal". Añadió que prefiere no opinar sobre las críticas hacia la futura mujer de Ángel, resaltando: "Yo no sé, yo creo que las cosas no se pueden hablar así a la ligera de nadie. Yo lo que he visto es mucho amor, mucho cariño y una chica majísima, lo que yo conozco y es lo que sé, yo no sé nada más". A pesar de su apoyo a Ángel y Ana, Jenny expresó su deseo de que Bárbara Rey y su hija Sofía Cristo también superen cualquier dificultad: "Que sean felices, pero también le deseo a Bárbara y a su hija que por lo menos que lo que pase, el bache que sea, que lo pasen y que bueno, pues eso, que pasen este bache". También subrayó la importancia de curar las heridas familiares y la esperanza de reconciliación: "Yo les deseo a los dos que se curen del dolor, que se curen del dolor y que con el tiempo ojalá puedan abrazarse porque el amor de una madre y de un hijo, por mucho que haya pasado, llega un momento que se debía de curar, olvidar, pero a algunos les cuesta más y a otros es imposible, no lo sé, no lo sé, es un problema". Reconociendo la dura situación entre madre e hijo, Jenny añadió: "Me imagino que estará destrozada porque ya han dicho y se dicen y se hablan cosas fuertes. Creo que para una madre y unos hijos… yo soy madre y sé qué se siente cuando un hijo no está bien contigo. Pero yo creo que estás sufriendo por él, porque lo ve mal". Por otro lado, Jenny Jada expresó su entusiasmo por entregar un premio a Emilio Gutiérrez Cava, a quien admira profundamente: "También me hace muchísima ilusión porque le admiro, le quiero y bueno, todo es un ejemplo para todos, ¿no? Los que nos dedicamos al teatro. Él y toda su familia, el apellido Gutiérrez Cava ya dice mucho".

