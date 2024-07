Huawei plantea un futuro sostenible con 'Cloud for Good', con el uso de la nube y la IA para promover el avance social

Huawei ha anunciado el proyecto 'Cloud for Good', una iniciativa que, a través de la nube, la inteligencia artificial (AI) y otras tecnologías innovadoras, busca fomentar la sostenibilidad e impulsar el desarrollo de la educación, el medio ambiente, la atención santiaria y la inclusión. La compañía ha dado a conocer esta iniciativa durante el Huawei Cloud Summit Spain 2024, donde ha compartido su estrategia para impulsar la tecnología como catalizador del avance social y su visión de un futuro inteligente bajo la filosofía de trabajo "Todo como servicio". En el marco de este evento, el director de Marketing de Huawei Cloud, Aka Dai, ha anunciado un nuevo proyecto que recibe el nombre de 'Cloud for Good', que plantea el uso de la nube para impulsar el avance social centrándose en ámbitos como el medio ambiente o la educación. Desde la firma china han puntualizado que la misión de Huawei Cloud es aprovechar sus 30 de experiencia en procesos de transformación digital para implementar servicios en la nube que permitan a todos sus socios no solo tener éxito, sino también liderar su viaje digital. Para ilustrar esta visión estratégica, ha puesto como ejemplo el desarrollo del modelo meteorológico Pangu, desarrollado por Huawei Cloud y que ejemplifica cómo las previsiones meteorológicas asistidas con IA pueden proteger la vida de las personas. Se trata de un sistema que puede anticipar la trayectoria global de un tifón durante los siguientes 10 días, con un modelo basado en un conjunto de datos masivos de observaciones sobre el clima que abarcan los últimos 40 años. Pangu también se ha utilizado para predecir climas extremos como tifones y ha ayudado a los pescadores locales de Madagascar a responder con más calma a la embestida del mal tiempo, protegiendo así la vida y los bienes de entre 600.000 y 750.000 habitantes. IA PARA PROTEGER ESPECIES Y PERSONAS El cloud y la IA también se pueden usar para proteger la naturaleza y los animales y así se ha podido demostrar en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac de Barcelona, que alberga águilas perdiceras. Con el creciente número de visitantes a esta reserva natural, estas aves se han enfrentado a algunos desafíos, que se han intentado abordar con tecnología al desarrollar un sistema que incluye cámaras, receptores GPS y una plataforma en la nube para supervisar su actividad y los factores que pueden obstaculizar su reproducción. El fabricante asiático también ha recordado que Huawei Cloud también busca potenciar la industria de la salud con su modelo médico Pangu, que funciona como un asistente inteligente para médicos y pacientes durante los exámenes médicos, el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de la salud personal. Con la implantación de este modelo de IA especializado en salud en un hospital chino, se ha conseguido identificar a 11 pacientes con insuficiencia suprarrenal, evitando que fueran diagnosticados de forma errónea. Se espera que este sistema, gracias al cual se han podido salvar muchas vidas, sea adoptado por 4.000 hospitales para la interpretación y el diagnóstico de informes, promoviendo así una sanidad inclusiva. Para la compañía, todos estos casos "son historias de colaboración, innovación y una firme creencia del poder en la nube", en palabras de Dai, que ha propuesto 'Cloud fot Good' haciendo un llamamiemtbo a socios y clientes de España para que unan sus esfuerzos para acelerar el viaje digital en este país.

