Beatriz Archidona nos habla de la posibilidad de entrevistar a Mar Flores

El pasado viernes vivimos un momento histórico en televisión: Terelu Campos y Carlo Costanzia se sentaban en el mismo plató, en el de '¡De viernes!' para hablar del momento que están viviendo ahora que Alejandra Rubio está embarazada. Desde que el modelo y Alejandra anunciasen a través de la revista ¡HOLA! que están esperando su primer hijo en común, muchos han sido las comentarios que han recibido por parte de los colaboradores de televisión y... esta semana era el mejor momento para acabar con todas las dudas. Sin embargo, Alejandra no estuvo presente, ya que desde hace días está luchando con la Covid. Aún así, este sábado confesaba ante la prensa que había visto la entrevista y que le había gustado ver a su madre y a su pareja en el mismo plató. Hace unos días pudimos hablar con Beatriz Archidona y nos confesaba que "me encantaría" entrevistar a Mar Flores, de igual modo que a Terelu porque "me parece que es una mujer espectacular, la mujer del momento también, la otra abuela. O sea, ojalá se siente Mar Flores en '¡De viernes!', yo la invito". Tras este mensaje le preguntábamos a la presentadora si cree que vetaría a Terelu para no coincidir con ella, pero nos confesaba que "no creo, si viene Mar, que eso para mí sería maravilloso, no creo que vetara absolutamente nadie tendría sentido, Terelu trabaja en el programa, eso de vetar, eso es muy antiguo, eso no se lleva, yo creo que ya estamos en otra fase". Y es que Beatriz piensa que "si hago una pregunta incómoda, yo creo que tienen experiencia como para esquivarla, así que nada de vetos, pero vamos, que venga al programa, ojalá", expresaba. Por último, Archidona también nos comentaba las ganas que tiene de entrevistar a Alejandra o incluso trabajar con ella en el mismo programa: "Ojalá, ojalá, a mi Alejandra me encanta y me encantaría tenerla como sentada, como entrevistada y como compañera también".

