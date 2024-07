Ángel Cristo, muecas y onomatopeyas tras las demoledoras declaraciones de su madre y su hermana Sofía

Las últimas declaraciones de Ángel Cristo en la revista 'Lecturas' acusando a su madre de fingir su suicidio para manipularle -entre otros episodios que marcaron su infancia, confiesa que el traumatizaron y que le provocaron una adicción a los somníferos- han sido demasiado para Bárbara Rey y Sofía Cristo. La Dj, completamente destrozada, ha explotado contra su hermano en 'Espejo Público' y, rota en lágrimas, ha dejado claro que su reconciliación es algo imposible: "Le perdonaré cuando esté muerto como mi padre" ha sentenciado, asegurando que Ángel lleva meses maltratando psicológicamente a su madre en televisión y lo único que quiere es que les deje en paz. Mucho más entera reaparecía Bárbara Rey, que sin querer hablar sobre el tema, ha advertido a su hijo que 'pagará' por sus declaraciones en los juzgados porque el sufrimiento que les ha causado a Sofía y a ella "no lo perdona ni Dios". Algo que no parece haber afectado en absoluto a Ángel, que continúa con su día a día con Ana Herminia y, mucho menos hablador que en otras ocasiones, se ha comunicado a base de gestos con la prensa y ha dejado claro con muecas y onomatopeyas que no le importa que Sofía haya dicho que solo le perdonará cuando se muera como su padre.

