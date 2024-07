Alejandra Rubio retoma su rutina olvidándose de los síntomas del Covid

Tras el último bache de salud de Alejandra Rubio en el que la joven ha tenido que hacer frente a un nuevo contagio de COVID-19 en medio de su embarazo, la hija de Terelu Campos parece estar recupereada completamente y retomando su rutina diaria con total normalidad. Si en sus últimas apariones Alejandra optaba por la mascarilla, en esta ocasión la joven mostró su rostro al descubieto confirmando que se encuentra muy bien: "Sí, sí, recuperada". Con una gran sonrisa en el rostro y gafas de sol, Alejandra salía de un centro de belleza tras varias horas en el interior asegurando que se encuentra perfectamente en cuanto al embarazo se refiere y es que todo apunta a que la joven no está teniendo ningún síntoma preocupante en esta nueva etapa: "Muy bien cómo podéis comprobar, sino no salría así". A toda prisa para subirse al coche que le estaba esperando a pocos metros de la puerta, Alejandra presumía una vez más de incipiente barriguita de embarazo con un pantalón de chandal en color gris y top de manga corta en negro. Una vez más en el centro de todos los titulares por la posible mala relación que comparte con su madre en estos momentos, Alejandra prefiere no comentar nada al respecto y no alimentar los rumores que le rodean: "Por favor, de verdad, adiós chicos". Tras la última entrevista de Carlo Costanzia en 'De Viernes' en la que la propia Terelu Campos tuvo que entrar en plató para acompañar a su yerno, Alejandra ha preferido mantener las distancias y dar la callada como respuesta a todas las críticas que están recibiendo como pareja desde que se conoció la noticia de que se convertirán en papás este mismo año.

