(Previa) Alcaraz, Djokovic y Sinner se rifan Wimbledon salvo sorpresa

El tenista español Carlos Alcaraz defiende el título del torneo de Wimbledon desde que este lunes empiece el tercer 'Grand Slam' de la temporada en Londres, con la necesidad de demostrar su rápida adaptación a la hierba de nuevo, este año como reciente campeón de Roland Garros, ante las papeletas que acaparan también el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner. A sus 21 años, la carrera de Alcaraz no ha hecho más que empezar, pero con el número uno más precoz de la historia de la ATP cuando tenía 19 y tres 'grandes' entre los 14 trofeos de su palmarés, hay ya momentos que perdurarán en la historia de este deporte. Uno de ellos es la final en la hierba inglesa que le ganó el año pasado a un Djokovic que buscaba su quinto Wimbledon seguido. El mismo 'Nole' que le había hecho temblar en semifinales del Abierto de Francia un mes antes, y que presumía de jugar en su jardín londinenses, ante un Alcaraz que entonces disputaba el cuarto torneo sobre hierba de su carrera. El murciano demostró una capacidad de adaptación nunca vista, en la superficie más rápida y complicada del circuito, y venció con épica en cinco sets. Un año después, la leyenda del murciano sigue escribiendo páginas doradas, como la del mes pasado en París. El pupilo emuló a su maestro, Juan Carlos Ferrero, y el de El Palmar se proclamó campeón de Roland Garros, dejando atrás la lesión en el antebrazo derecho que había arrastrado en la gira sobre tierra. El tenista más joven en alcanzar la final de las tres superficies de los 'grandes' fue más allá ganando a cinco sets al alemán Alexander Zverev. Ahora, el jugador español tendrá que volver a recuperar sensaciones sobre hierba, las que no encontró en Queen's al caer en su segundo encuentro, aunque en el All England Tennis Club tiene rondas de rodaje a priori tras un sorteo favorable. El murciano debutará este lunes contra el estonio Mark Lajal y, después, aparecen en su hipotético camino Sebastian Ofner, Frances Tiafoe, Ugo Humbert y Tommy Paul. El fenómeno Alcaraz quiere confirmar el cambio de ciclo que trajo su título el curso pasado, cuando 20 años después hubo un campeón distinto al 'Big 4'. En ese cometido, Sinner tiene también mucho que decir, de hecho como actual número uno del mundo y como ganador hace una semana en el torneo de Halle (Alemania). El italiano, que se podría ver las caras con el español en semifinales, terminó lanzado el 2023 y esta campaña dio continuidad a sus resultados. Alcaraz fue su freno en París y sin duda el italiano buscará la revancha en la capital inglesa, donde físicamente llega mejor tras una lesión en su cadera que le complicó la gira sobre tierra. Mientras, Djokovic estará deseando también venganza contra el español, por esa final que dejó escapar el año pasado, para recuperar su idilio con Wimbledon en busca de su octavo título y el 25 'grande', que le dejaría en lo más alto de hombres y mujeres, al desempatar con la australiana Margaret Court. El serbio sabe que está arriesgando después de lesionarse en la rodilla en cuarta ronda de Roland Garros, pero perderse otro 'grande' no era una opción para él. "La sola idea de perderme Wimbledon no era correcta. No quería lidiar con eso", dijo este sábado en rueda de prensa. "Estoy aquí para ganar", añadió. Todo lo que no sea ver al español, al serbio o al italiano levantando el título el 14 de julio será una sorpresa. El alemán Alexander Zverev dijo en la previa que se ve con más opciones que nunca y el ruso Daniil Medvedev es otro serio candidato. En cuanto a la participación española, además de Alcaraz, estarán en Londres Pablo Carreño, Pedro Martínez, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Roberto Carballés, Jaume Munar y Alejandro Moro. En el cuadro femenino, serán Cristina Bucsa, Jessica Bouzas, Rebeka Masárová, Sara Sorribes y Paula Badosa las españolas. Ahí, la checa Marketa Vondrousova defiende título y la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, busca su primer Wimbledon, en medio de una racha de 19 victorias que culminó en su cuarto Roland Garros. Favoritas también son la número dos del mundo, la joven estadounidense Coco Gauff, quien el año pasado cayó en primera ronda pero después ganó el US Open, y la bielorrusa Aryna Sabalenka aunque no llegue bien físicamente, lastrada por una lesión en el hombro por la que se retiró hace una semana en Berlín. La kazaja Elena Rybakina, campeona en 2022, es otra de las aspirantes.

