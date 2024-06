Malena Gracia apoya a Bertín Osborne en su decisión de reconocer su paternidad respecto al hijo de Gabriela

Después de meses en los que no se ha dejado de hablar de Bertín Osborne de la polémica que ha tenido con Gabriela Guillén hasta que ha reconocido la paternidad respecto al hijo de la modelo, parece que la calma ha llegado por fin a sus vidas. Hace unos días hablábamos con Malena Gracia sobre la decisión del presentador de televisión de reconocer la paternidad del hijo de Gabriela y nos contaba que "a mí Bertín me cae genial" y apoyaba su decisión: "Si es el padre tendrá que pasar la pensión o lo que la ley dictamine, creo que ha hecho muy bien, él es una persona con la cabeza en su sitio y lo está haciendo muy bien, muy bien por ti Bertín". A pesar de los problemas económicos que parece tener el artista, Malena no cree que haya tomado esta decisión por eso, ya que "creo que Bertín tiene dinero suficiente, no creo que está pasando por crisis, Bertín siempre trabaja muchísimo. Lo habrá hecho porque ha sentido que era lo que realmente tenía que hacer como padre, me parece genial, chapó por él". Por otro lado, le preguntábamos por las críticas que ha recibido por la canción que le ha compuesto a Arévalo, y nos confesaba que "la estoy cantando en todos lados, está gustando muchísimo, sale ahora a la venta en todas las plataformas y yo lo he hecho de corazón". Dejando claro que "me resbala lo que digan los demás", le mandaba un mensaje a la familia: "Si no les gusta, que no lo escuchen, me refiero a la familia. Como a mí me encanta, a mis fans también pues feliz, está siendo un hit, lo siento si no os gusta". Sobre si se ha puesto en contacto con al familia del humorista, Malena nos explicaba que "no, ni yo con ellos, ni falta que hace, que les vaya muy bien, que sean muy felices, la vida para mí es color rosa siempre".

