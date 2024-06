Lautaro: "Trabajé mucho para llegar a la Copa América y tomarme la revancha del Mundial"

Miami (EE.UU), 29 jun (EFE).- lautaro Martínez, autor de los dos goles con los que Argentina derrotó a Perú, dijo sentirse feliz, porque trabajó "mucho" para llegar en buenas condiciones a la Copa América para tomarse "la revancha del Mundial".

"En el Mundial disfrutaba porque era mi primer Mundial, pero tuve momentos de mucha tristeza, necesitaba a mi familia y tenía mucho dolor porque tenía que operarme del tobillo. Ahora, estoy feliz porque trabajé mucho para llegar a esta Copa América y tomarme la revancha de lo que fue el Mundial", dijo en la zona mixta del estadio Hard Rock de Miami, donde se jugó el partido de la tercera jornada del Grupo A de la Copa América.

Lautaro comentó que estudió a Gallese "donde quizá se la jugaba un poco". "Me quedaron las dos y le pasaron las dos al lado de la cabeza", destacó el máximo artillero de la Copa, que salió al paso de las críticas del técnico de Perú, Jorge Fossati, que consideró ilegal su segundo gol porque, en su opinión, le hizo falta a Aldo Corzo. "Obviamente, hay contacto, pero si empezamos a cobrar este tipo de faltas entonces el delantero no puede tocar al rival. Si es el defensa no pitan penalti".

El atacante, que ha sido suplente en las dos primeras jornadas, ante Canadá y Chile, en detrimento de Julián Álvarez, reivindicó su trabajo. "Yo trabajo todos los días para eso. Me siento bien, como dije en el primer partido y contra Chile. Hice una temporada muy buena y lo sigo demostrando", añadió. EFE

og/cav