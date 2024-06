La comunidad LGTBI salvadoreña marcha en "momentos complicados" y pide respeto a derechos

San Salvador, 29 jun (EFE).- Cientos de activistas y miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) de El Salvador marcharon este sábado por las principales calles de la capital del país centroamericano en "momentos complicados", según expresaron, y para exigir el respecto y garantía de sus derechos.

La marcha se desplazó sin inconvenientes hasta concluir en la Plaza Salvador del Mundo, donde los participantes disfrutaron de una fiesta para celebrar y conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se recuerda mundialmente cada 28 de junio.

Los asistentes lucieron vestimentas alusivas al día, portaron pancartas y banderas de arcoíris, y una lluvia propia de la época les obligó a usar paraguas y chubasqueros.

"Esta marcha nos hace sentir fuertes y valientes", aseguró uno de los participantes durante una conferencia de prensa.

"El escenario al cual nos enfrentamos es complicado. No solo para la comunidad, sino que para todos los ámbitos de la movilización social", indicó.

De acuerdo con un comunicado del Movimiento Ampliado LFBT+ El Salvador, en los últimos cinco años se han registrado una serie de retrocesos que afectan los derechos de esta comunidad en el país, como la disolución de la dirección de diversidad sexual, la derogación de un decreto legislativo que prohibía toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Además, restricciones en atención en salud pública y el no estudio ni aprobación de propuestas de leyes de identidad de género y antidiscriminación por parte de la Asamblea Legislativa.

"Estos derechos, junto con una reelección presidencial ilegítima no solo representan una mala gestión de Gobierno, sino el fin de 32 años de una democracia que aunque débil, homo, trans y queerfóbica no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos", apuntó el movimiento.

El movimiento exige el respeto y garantías de derechos y aseguró que "el activismo es vital en estos momentos porque la libertad de una persona está vinculada a la de todas las demás".

"La marcha del orgullo es una expresión poderosa de resistencia y esperanza. Celebramos nuestras victorias, lloramos nuestras pérdidas y renovamos nuestro compromiso con la lucha por la igualdad", agregó.

Durante años, las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de leyes para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren, hasta por funcionarios estatales, y erradicar la violencia a la que están expuestos.

Además de normativas que les garantice salud, educación, trabajo y asistencia integral y segura.