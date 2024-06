Isa Pantoja sale en defensa del novio de su prima Anabel

La familia Pantoja está siendo el disparadero mediático... cuando no es Isabel Pantoja la que protagoniza las noticias, lo son sus hijos y si no, su sobrino. Tras conocer el embarazo de Anabel Pantoja, muchas han sido las informaciones que han salido a la luz acerca de su pareja, David Rodríguez... pero, ¿qué hay de cierto? El programa 'Ni que fuéramos Shhh' tiene en su poder un material visual del novio de Anabel que nadie conocía. Al parecer, el joven se presentó al casting para participar como tentador en 'La isla de las tentaciones' hace años aunque no le llegaron a fichar. Esta semana hemos podido hablar con Isa Pantoja y le hemos preguntado por esta noticia... lejos de juzgar, la colaboradora nos aseguraba que "puede tener ese proyecto de repente le apetece por probar, pero eso es que no se porque lo presentan, como algo malo, pero a mi me parece como algo que lo ha querido hacer, a lo mejor en una manera puntual, pero ya está". Por otro lado, Isa confirmaba que su prima confía en la fidelidad de su novio: "Si" y nos desvelaba cómo está llevando el embarazo: "Pues muy bien, muy tranquila, menos mal. Se le está dando un poco de tralla por el tema del pipí por las noches pero bueno, es normal, sin ningún inconveniente, más allá, así que guay. Y a ver si la veo pronto". Por último, cuando le preguntábamos por su madre, Isa prefería no hacer declaraciones y afirmaba que las polémicas que rodea a su madre "me da igual de verdad".

