El Rock & Blues estrena en julio el ciclo 'Carretera y manta' con ocho propuestas de blues y 'country'

La sala zaragozana Rock & Blues estrena en julio nuevo ciclo, 'Carretera y manta', con ocho propuestas distintas de rock, country, americana, jazz y blues de siete artistas estadounidenses, argentinos e ingleses. El propietario y programador de la sala, Pablo 'Patxi' Cano, ha recordado que cada verano se preparan diferentes ciclos. El año pasado, por ejemplo, fue de mujeres divas de diferentes estilos, un ciclo que tuvo tanto éxito que volverá a repetirse este año, han informado desde el Rock & Blues. "Trabajamos con oficinas y festivales de blues, r&b y americana que suele haber en verano en España en estas fechas, por eso hemos creado este festival, Carretera y manta, y aprovechamos para traer a la sala bandas que tocan en esos festivales", ha indicado. Este festival será el broche de oro a esta temporada, ya que la sala no programa en agosto. EL CICLO COMIENZA EL MIÉRCOLES, 3 DE JULIO La primera cita del ciclo será el miércoles 3, con la actuación de Meghan Maike (blues country), una cantautora canadiense que ha encontrado su inspiración en su viaje por las carreteras entre Montreal, Mississippi y ahora también en Melbourne. Nacida entre folk y música country y gracias a la influencia de héroes del indie como The Sadies y de grandes artistas como Emmylou, Gram, Neil o Lucinda, se puede decir que Maike aprendió desde pequeña a procesar el mundo a través de la composición. Por eso llegan a sus letras paisajes, sonidos, primaveras, veranos, lugares, experiencias y texturas de lo más vívidas. El siguiente concierto será el 4 de julio y lo protagonizará Jarrod Dickerson --americana, blues-- presentará su tercer álbum de estudio, ‘Big Talk’, que suena como "un poderoso rugido de desafío". Ha sido una especie de viaje para Dickenson en los años transcurridos desde su último álbum, "Ready The Horses", que generó invitaciones para realizar giras con figuras como Bonnie Raitt y Don McLean. El viernes, 5 de julio es el turno de Joe Lastie’s New Orleans Sound y Carlos Childe --blues, jazz--. Batería de Preservation Hall Jazz Band durante más de 30 años, Joe Lastie pertenece a una extensa saga musical de Nueva Orleans. Lastie presenta su último disco, "Jazz Corner of the World", en el que preserva la tradición de la ciudad que desde la percusión africana vio nacer el jazz, rememorando a Louis Armstrong, Lou Prima o Sidney Bechet. Al banjo y la voz le acompaña Carlos Childe, músico asiduo en el circuito de clubs de Nueva Orleans junto a Lastie. El resto de la banda está formada por: Giorgio Gallina, trombón; Adrián Begoña, piano; Marcos Prieto, clarinete y Paolo Furio Marasso, contrabajo. Con esta formación de sexteto han grabado el álbum titulado "Where Y’at". JOHN NEMETH El domingo, 7 de julio, recala en la sala John Nemeth --blues, rock--. Cuando era un adolescente a principios de los años 90 y crecía en los fangosos campos de patatas de Idaho, John Németh sentía atraído por los sonidos más duros del hip hop y las bandas de rock de la época, hasta que un amigo, Tom Moore, le presentó a Junior Wells y el clásico de Buddy Guy "Hoodoo Man Blues". Juntos formaron Fat John & the 3 Slims, que todavía se considera una banda legendaria en la región de Boise. No pasó mucho tiempo antes de que lanzara sus propias grabaciones. Németh se sumergió en las profundas aguas musicales del área de la Bahía, absorbiendo más ritmos soul y funk de lo que él llama "el primer sonido East Bay Grease" de las bandas de San Francisco y Oakland. Su debut nacional, "Magic Touch" (2007) recibió una respuesta "eufórica" de los fans y los medios de comunicación, y fue aclamado como "la nueva voz del blues". El ciclo continuará el jueves, 11 de julio, de la mano de Cedrid Burnside --blues rock--, ganador de un Grammy en 2021 con "I be trying". Las 14 canciones de su último disco, "Hill country love" se terminaron en dos días, pero además de estar satisfecho con el sonido, Burnside cree que "representa un verdadero progreso creativo". El jueves 18, llega The Crazy Peace of Mind, un trío de Punk/Rock alternativo de Nottingham Reino Unido, formado en la primavera de 2015 por Manuel Peña a la guitarra y voz, Luinis Quezada a la batería y actualmente con Leo Susana al bajo. Su estilo es un cóctel de grunge/punk moderno de los 90, rock alternativo de los 80 y rock clásico de los 70, creando un sonido "muy potente y original". 'LATINBLUES' El argentino Ivan Singh, guitarrista y cantante de blues latino llegará a la sala zaragozana el jueves 25, de julio. Recientemente, se mudó a Chicago con una gran aceptación de la comunidad local y donde ha logrado una creciente base de fans de diferentes edades y etnias. Su 'LatinBlues' se desarrolla a partir de letras en 'spanglish', una guitarra de cuatro cuerdas 'Lata de Batata' y una banda de sies piezas que incluye una sección de trompeta. El ciclo finalizará el viernes, 26 de julio, con la actuación de Dorrey Lyles y Marcos Coll Band --blues, rock--. En ella, la cantante norteamericana Dorrey Lin Lyles, diva de la música negra, estará arropada por la Marcos Coll Band, una banda compuesta por Marcos Coll a la armónica, Javier Vacas al bajo, Julian Vaughn a la batería y Emiliano Juárez a la guitarra. Juntos ofrecerán una explosiva mezcla de jazz, góspel, blues y soul. Lyles formó parte de varios coros de góspel, siendo premiada en 1997 como la mejor voz principal en los Best Gospel Awards. Llegó incluso a realizar giras por Europa con Harlem Gospel Singers, donde ejerció como voz solista durante años. Desde el año 2007, es miembro permanente de The Very Best Of Black Gospel y colabora con numerosos proyectos musicales.

Compartir nota: Guardar Nuevo