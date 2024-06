El 45 por ciento de los votantes demócratas creen que Biden debe renunciar

El 45 por ciento de los votantes demócratas creen que el actual presidente y candidato a la reelección en las elecciones de noviembre debería renunciar y permitir la presentación de otra persona, según un estudio de YouGov para CBS. En cambio, el 55 por ciento creen que Biden debe mantenerse como candidato al ser interrogados por si Biden debe ser el candidato. Además, el 54 por ciento creen que debería presentarse, 10 puntos menos que en febrero, mientras que el 46 cree que no debería presentarse. Además, el 59 por ciento de los votantes demócratas creen que tiene la salud mental y cognitiva necesaria para ser presidente, once puntos menos que el 9 de junio. El estudio se basa en 1.130 entrevistas a votantes registrados realizadas entre el 28 y el 29 de junio y tiene un margen de error de 4,2 puntos. Mientras, la campaña de Biden insiste en que la mala actuación en el debate de la semana pasada se debe a una mala noche, a que estaba resfriado, pero medios de peso como 'The New York Times', 'The New Yorker', 'The Economist', 'The Chicago Tribune' o 'The Atlanta Journal-Constitution' han pedido la retirada de Biden. 'The Washington Post' y 'The Wall Street Journal' han instado a considerar seriamente una posible retirada, pero no la han pedido abiertamente.

