Alemania, un rival que no gana a España en partido oficial desde 1988

La selección española buscará el viernes 5 de julio el billete para las semifinales de la Eurocopa que se está disputando en Alemania, precisamente ante el combinado anfitrión, un rival que no ha sido capaz de ganarle en partido oficial desde 1988, en aquella ocasión en una situación parecida a la de su próximo encuentro. España y Alemania cumplieron en octavos de final del torneo y librarán un bonito duelo, el decimotercero a nivel oficial, noveno en una gran cita internacional y el cuarto en una Eurocopa, y que en las últimas ocasiones no se le ha dado mal a la 'Roja', aunque es su rival el que domina con nueve victorias, solo una más, el balance total de 26 enfrentamientos. Sin embargo, los últimos choques de carácter oficial han sido muy disputados y no han sido desfavorables para el combinado que entrena Luis de la Fuente, que tiene sin duda mejores recuerdos de estos enfrentamientos, sobre todo los dos consecutivos que tuvieron en 2008 y 2010. Hace 16 años, España logró su segunda Eurocopa al batir en la final de la edición disputada en Austria y Suiza a una Alemania gracias a un gol de Fernando Torres en el Estadio Prater de Viena. Dos años, ambos se reencontraron en las semifinales del Mundial de Sudáfrica y la 'Roja' firmó un partido memorable que se llevó con el recordado cabezazo de Carles Puyol. De esa 'Mannschaft', sobreviven el guardameta Manuel Neuer y el centrocampista Toni Kroos, que está jugando sus últimos partidos antes de retirarse de forma definitiva. Tuvo que pasar una década para que españoles y alemanes se cruzasen de nuevo a nivel oficial, fue en la segunda edición de la Liga de Naciones. En suelo germano, un gol de José Luis Gayà en el añadido salvó un 1-1, pero meses después, en La Cartuja de Sevilla, España se exhibió con un descomunal 6-0 ante la tetracampeona del mundo y con triplete de Ferran Torres. El último enfrentamiento oficial fue en noviembre de 2022 en la fase de grupos del Mundial de Catar, que terminó con empate a un gol, después de que Niclas Füllkrug igualase en el tramo final el tanto de Álvaro Morata pasada la hora de juego. La final de la Eurocopa de 2008 acabó con 14 años sin ver un encuentro oficial de estas dos selecciones. Entonces fue también en la fase de grupos de la Copa del Mundo que acogió Estados Unidos en 1994 y que acabó con nuevo empate a un gol. Jon Andoni Goikoetxea adelantó al equipo que entrenaba Javier Clemente, pero Juergen Klinsmann se encargó de empatar. Además de ese partido por el título en Viena, la 'Roja' y la 'Mannschaft' se cruzaron en otras dos EUROS, la de 1988 y la de 1984. La primera, también en suelo alemán y con Alemania como República Federal, marca la última victoria germana, por 2-0 en la fase de grupos con doblete de Rudi Voeller, mientras que la segunda, en la edición celebrada en París en la que España fue subcampeona, supuso la primera victoria española en choque oficial con el gol 'in extremis' de Antonio Maceda en la fase de grupos que supuso la clasificación a las semifinales y la eliminación de su rival. El resto de enfrentamientos oficiales son en la segunda fase de grupos del Mundial de España en 1982, con victoria germana por 2-1, en el 'playoff' de clasificación para la Eurocopa de 1976 con empate (1-1) en suelo español y victoria alemana en su casa (2-0) para acceder a la fase final, y en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra de 1966, con triunfo también rival por 2-1.

