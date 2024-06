Venezolanos conmemoran el Día del Orgullo con reclamos por discriminación a personas LGTBI

Caracas, 28 jun (EFE).- Decenas de venezolanos conmemoraron este viernes el Día Internacional del Orgullo LGTBI a través de actividades públicas y pronunciamientos en las redes sociales, en que se reiteraron los reclamos de este colectivo por las formas de discriminación que aún enfrentan en el país.

Para celebrar la fecha, un grupo de activistas de derechos humanos organizó un concierto en una plaza del este de Caracas, donde se presentaron artistas y se profirieron discursos relacionados con las batallas por igualdad de derechos que libra esta población, especialmente ante las instituciones del Estado.

Asimismo, numerosas organizaciones no gubernamentales y algunas formaciones políticas -como el Partido Comunista y el liberal Vente Venezuela- publicaron mensajes en las redes sociales manifestando su apoyo a la "lucha", que busca, entre otras cosas, que se legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En Venezuela, a un hombre homosexual no le permiten donar sangre por considerarlo un grupo de riesgo de contagio del VIH y una persona transgénero está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa, pues las instituciones no autorizan el cambio de nombre a este colectivo.

También durante la jornada, el grupo de activistas que organiza la Marcha Nacional del Orgullo, a efectuarse el domingo 7 de julio, alertó sobre el "aumento de los discursos de odio de distintos actores de la esfera política, religiosa y académica en contra de la población LGTBI".

"Las consecuencias de estos discursos son la discriminación, agresión y violencia basada en prejuicios por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género", dijo el movimiento en un comunicado.

El grupo, además, denunció que algunos funcionarios públicos "en puestos claves de poder y toma de decisiones anteponen sus creencias y dogmas a la Constitución y las leyes existentes", en detrimento de los derechos de este colectivo.