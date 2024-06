Tito Pajares huye de la prensa ante la inminente entrevista de Sofía Mazagatos. ¿Confirmará su separación?

Tras más de diez años sin conceder una entrevista en televisión, Sofía Mazagatos reaparecía por sorpresa hace una semana en '¡De Viernes!'. La que fuera una de las modelos más populares de la década de los 90 y los 2000, de 49 años, rompía su silencio para hablar de su faceta de madre y se sinceraba sobre lo durísimo que fue perder a su segunda hija a los 8 meses de gestación. Muy emocionada, la Miss España 1991 revelaba que logró salir adelante y no rendirse gracias a su primogénita, Sofía, que a sus 8 años la empujó sin saberlo a seguir luchando para tener la familia con la que siempre había soñado. Ocho intentos y muchas lágrimas hasta que el pasado diciembre nacía su pequeña Amanda, que le ha devuelto la sonrisa. Una entrevista de la que se especula que su pareja desde hace más de una década, Tito Pajares, se habría enterado horas antes y por televisión. La colaboradora Ángela Portero ha ido más allá y ha asegurado que su relación está rota y, aunque viven en la misma casa, no hay ningún tipo de vida marital. Dispuesta a aclarar qué hay de cierto en los rumores de separación del empresario, Sofía se sienta esta noche en el plató de '¡De Viernes!' y, tras reconocer que a su pareja no le gusta que hable de él, contará en qué punto está la relación con el padre de sus hijos cuando muchos dan por definitiva su ruptura. Al margen de la entrevista de la modelo, Tito Pajares continúa con sus compromisos profesionales y este jueves ha reaparecido en solitario en la entrega de los Premios Merca2 presentados por Susanna Griso en la capital. Muy serio, el empresario no solo ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su relación con Sofía, sino que además ha huido a toda velocidad entre los invitados hasta llegar a la cocina, donde ha conseguido dar esquinazo a la prensa.

