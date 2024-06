Pastora Soler enloquece a Sevilla con su emocionante pregón del Orgullo

Dejando a un lado la polémica que se ha creado por ser la sucesora de María del Monte y de Vanesa Martín como pregonera del Orgullo de Sevilla al no pertenecer al colectivo LGTBIQ+, Pastora Soler ha hecho oídos sordos a las críticas y, tan emocionada como eufórica, ha conquistado con su emotivo y reivindicativo discurso a las miles de personas que se han dado cita este jueves en la Alameda de Hércules de la capital andaluza para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Diversidad. La artista andaluza, que ha hecho un guiño a la bandera arcoirís con un minivestido de lentejuelas multicolor y bata de color fucsia, llegaba a su gran cita en un autobús descapotable dándolo todo y lanzando besos y sonrisas a un público expectante entre el que podíamos ver a Eva González, íntima de Pastora, acompañada por unos amigos. Ya en el escenario, y al borde de las lágrimas, la de Coria del Río conseguía emocionar con sus palabras a todos los asistentes: "Buenas tardes, Sevilla! Lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, heterosexuales, heterocuriosos, curiosas, curioses, bingeneros, no binarias, agéneros, bingeneros, género fluido, universo queen, copleros, copleras, copleres, raperos, reggaetoneras, mujeres, género neutro, intergénero, bisexuales, pansexuales, asexuales, demisexuales, polisexuales, sapiosexuales, amigos, amigas, amigues, aquí está, feliz y orgullosa vuestra pregonera" ha comenzado. Con el público entregado, Pastora ha reafirmado su apoyo incondicional al colectivo: "Quiero deciros que hoy estoy aquí como sevillana, como persona comprometida con una causa que no me importa realmente y sobre todo una causa que me duele, me duele en lo más profundo ver las injusticias que os llueven encima todavía a día de hoy. Porque también estoy aquí como madre, madre de dos niñas, que aunque sean pequeñas aún y sea pronto para que definan su orientación sexual y quiénes quieren ser. Estoy aquí porque si mis hijas son lesbianas, bisexuales, bisexuales o transexuales, tanto mi marido como yo estaremos ahí siempre, apoyándolas". "Solamente déjame gritarte 'quédate conmigo'. La libertad de nuestra canción, la que más nos ha unido en los últimos años. Y aprovecho para deciros que os quiero mucho. Estoy aquí por eso, para ustedes y por ustedes, que siempre lo estaré. Gracias por quererme. ¡Dejaos apoyar! ¡Dejaos acompañar! Porque somos muchas, muchos y muches lo que no pertenecemos directamente al colectivo, pero nos sentimos parte de vosotros por el amor y por la libertad. Y sobre todo, porque así nos habéis hecho sentir ustedes. Me quedaré siempre con vosotros, con vosotras, con vosotres, desde aquí, desde este bendito rincón de la libertad que es Sevilla" ha exclamado entonando uno de sus temas más famosos, 'Quédate conmigo'. Un pregón que ha terminado con el público estallando en aplausos y tras el que Pastora, acompañada por un grupo de bailarines y por amigos como Eva González, que se ha llevado una gran ovación que ha agradecido haciendo una reverencia, ha bailado y cantado en el escenario blandiendo la bandera del Orgullo.

