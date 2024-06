Lozano dice que Ecuador es muy fuerte pero que México saldrá "a ganar o morir"

Glendale (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Jaime Lozano fue al grano. "Mañana es ganar o morir", dijo sobre el partido ante Ecuador de este domingo en el que sólo uno avanzará a cuartos de final de la Copa América en el Grupo B, del que Venezuela ya aseguró su billete.

A un día del encuentro en el State Farm Stadium, el estratega del Tri afirmó este sábado que no sentía mayor presión que su rival pese a que lo único que le sirve es ganar.

"¿Porqué mayor presión de México si somos locales?", se preguntó. Y también se respondió: "Jugamos de local y ante nuestra afición acá en Arizona. ¡Bendita presión esta! Para mí hoy no hay mejor lugar para estar que acá en este momento".

Sobre si México está pagando el precio por la renovación en la plantilla aseguró que no lo ve así. "Estoy tranquilo por lo que ha mostrado el equipo en la cancha. Hemos hecho dos buenos partidos y ha venido en ascenso. Me contrataron para un proceso y para apuntalar a este grupo de cara al Mundial".

De su continuidad y el respaldo de sus futbolistas agregó: "Son decisiones que no me corresponden a mí. Sabes que dependes de los resultados. Por lo que veo en la cancha y en los entrenamientos yo me siento respaldado por ellos, ahora tenemos que dar lo mejor para buscar la clasificación a cuartos".

Lozano también se sinceró y recalcó que no se imaginó llegar a este último partido peleando con Ecuador por un lugar: "Sé que tanto ellos como nosotros pensábamos que nos íbamos a jugar el primer lugar en esta fecha y no el pase a cuartos. Es ganar o morir. Será un gran partido porque las dos selecciones tienen mucho en juego".

"Históricamente a México le ha ido bien (ante Ecuador) pero eso no determina nada. Ojalá hagamos bien las cosas, que lo merezcamos más que el rival y que creamos de principio a fin que lo podemos lograr", añadió.

Y halagó a la Tri. "Es un equipo joven, fuerte, de mucho desequilibrio, tienen a Páez con una juventud pero a la vez con una madurez importante, Caicedo tiene un gran liderazgo. Es un equipo completo que sabe a lo que juega".

"Ecuador es bastante fuerte en su mediocampo. Hay que ganar, es lo que nos vale, y lo vamos a obtener. Ecuador no es fácil, pero cuando tengamos opciones de gol hay que concretar y saber sufrir".

Lozano estuvo en la conferencia de prensa junto al central Johan Vásquez, del Génova italiano, quien ratificó que los jugadores del Tri están como su lema en esta Copa América: "Juntos y unidos".

"El equipo está muy unido. Hay que saber jugar con este tipo de presión. Tanto Ecuador como nosotros nos vamos a jugar la vida, para nosotros es matar o morir".

Vásquez reiteró que se queda en el barco de Lozano y defendió a su entrenador de las críticas de la prensa mexicana.

"Estamos en el barco. Soy una persona de mucha fe y sacaremos este partido adelante. Se les va mucho la mano contra él. Al final de cuentas los que jugamos somos nosotros y somos los que fallamos. Hay que ser autocríticos. Es un proceso y nuestra meta es la Copa del Mundo pero está a dos años, ahora hay que avanzar aquí".

Y manifestó especial cuidado hacia el delantero Enner Valencia. "A Enner lo conocemos porque jugó en la Liga MX. Haré lo posible para detener al rival y confiaré en mis compañeros".

Finalmente el defensa pidió esa ayuda extra en las graderías de los hinchas mexicanos. "Quisiera pedirle a la gente que nos apoye. Jugadores van y vienen en la selección pero este escudo y el país siempre van a estar. Dejaremos todo en la cancha". EFE

