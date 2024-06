Los talibán acuden a 'Doha III' avisando que la situación de las mujeres es una cuestión interna

Una delegación diplomática del movimiento fundamentalista de los talibán afganos ha partido ya hacia Doha (Qatar) en una conferencia internacional auspiciada por la ONU, y que comienza este próximo domingo para intentar acercar posturas con los integristas, aunque sin reconocerlos como gobierno legítimo. La conferencia, denominada oficialmente como 'Doha III' tiene como objetivo oficial "incrementar la colaboración internacional con los talibán de una manera "más coherente y estructurada" habida cuenta de las enormes dificultades para conversar con el movimiento, cuya autoridad sobre Afganistán no reconoce oficialmente país alguno. Los talibán regresaron al poder tras una ofensiva relámpago que culminó con la toma de la capital, Kabul, el 15 de agosto de 2021. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han acusado a los talibán de imponer desde entonces un ejercicio de represión sistemática contra las minorías étnicas y la población vulnerable del país, en especial las mujeres y las niñas. Aunque Naciones Unidas tiene la esperanza de que el encuentro trate la situación extremadamente vulnerable de las mujeres y las minorías en el país, los talibán han indicado que prefieren centrarse en la situación económica del país y este mismo sábado han vuelto a avisar de que la situación de las mujeres y las niñas es una "cuestión interna". "Las cuestiones internas de Afganistán no se discutirán en 'Doha III' porque están relacionadas con el país, no con Naciones Unidas", ha recalcado antes de partir el principal portavoz talibán y viceministro de Información, Zaibulá Muyahid, en comentarios recogidos por la cadena Tolo News. De hecho, el director de la oficina política de los talibán en Qatar Sohail Shahin, ha explicado que la prioridad absoluta de la delegación pasa por conseguir la eliminación de las sanciones al movimiento desde su reconquista del país, que "tanto daño están causando al pueblo afgano", recoge la cadena 1TV. En las últimas horas han llegado a la capital de Qatar mediadores como la jefa de la Misión de Naciones Unidas para Afganistán y ex presidenta de Kirguistán, Roza Otunbayeva, así como los representantes para el país de la Unión Europea y Pakistán, Thomas Nicholson y Asif Durrani, informa por otro lado la agencia de noticias afgana Khaama.

Compartir nota: Guardar Nuevo