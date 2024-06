Laura Sánchez, primeras palabras sobre su relación con Manuel Escribano: "Estoy feliz"

Apenas tres semanas de convertirse en protagonista de la crónica rosa por su inesperada separación de David Ascanio tras 15 años de relación y casi 6 de matrimonio, Laura Sánchez vuelve a acaparar titulares por su incipiente historia de amor con el torero Manuel Escribano. Ha sido la revista '¡Hola!' quien ha descubierto esta nueva pareja sorpresa, publicando unas imágenes de la modelo y su nueva ilusión derrochando besos y miradas cómplices durante un romántico paseo nocturno cogidos de la mano por las calles del centro de Sevilla. Una amistad muy especial que habría comenzado después de Semana Santa, que la onubense está viviendo con total naturalidad y de la que, demostrando la maravillosa relación que tiene con su exmarido -ya que su ruptura se produjo hace varios meses aunque no trascendió hasta principios de junio- informó personalmente a David porque no quería que se enterase de que había rehecho su vida amorosa por otra persona que no fuese ella. Radiante y con una gran sonrisa que refleja lo feliz que está con Manuel Escribano, Laura reaparecía este jueves en la fiesta que Ana Rosa Quintana ha ofrecido en su residencia para celebrar el éxito de la primera temporada de 'TardeAr' y dar el pistoletazo de salida al verano con su equipo. Y aunque a su llegada evitó hacer declaraciones sobre cómo está su corazón, al abandonar el lugar ha confirmado lo feliz que está con el torero sevillano. "¿Sí? Me alegro. A mí también" ha confesado cuando los reporteros le han comentado que les encanta su relación con Manuel. "Todo bien. Siempre estoy feliz" ha añadido con una gran sonrisa. Además, y aunque ha evitado poner nota del 1 al 10 a su nueva pareja, sí ha asegurado que con David Ascanio está "todo bien, todo bien". Y este verano, como ha desvelado, lo pasará "trabajando". ¡Y enamorada!: "También, eso no lo quita" ha reconocido.

