Konaté: "No hay favorito, Bélgica quiere trasladarnos la presión"

Dusseldorf (Alemania), 29 jun (EFE).- Ibrahima Konaté, defensa de la selección francesa, destacó este sábado a Romelu Lukaku, su rival con Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2024, como "el delantero más fuerte" contra el que ha jugado y consideró que "no hay favorito" pese a que su rival traslade "toda la presión" hacia el conjunto galo.

"Leí una frase de Kevin de Bruyne que decía que Francia era la favorita. Tratan de poner la presión de nuestro lado. Pero no es cierto. No hay favorito. Está al 50-50", valoró en rueda de prensa en la ciudad alemana de Paderborn, el lugar donde está concentrada la selección francesa durante la Eurocopa 2024.

Enfrente estará Romelo Lukaku. "Es el delantero más fuerte contra el que he jugado. Tiene muchas cualidades, pero la selección de Bélgica no es sólo él. Es un equipo. Confío en nuestro equipo. Va a ser un partido difícil, porque tienen ahí la revancha del Mundial 2018. Tenemos que estar preparados", explicó sobre el atacante, al que ya ha marcado en Inglaterra, con la fórmula de no entrar "en contacto con él" hasta el momento oportuno.

Konaté ha sido suplente, sin minutos, hasta ahora en los tres encuentros de la Eurocopa 2024. "Está claro que vine con mucha esperanza a esta competición, pero es parte de las cosas del fútbol. No he jugado mucho últimamente y me faltaba ritmo. Lo he sentido en los entrenamientos. También lo vio el entrenador. Hablamos y sé cuál es mi lugar desde el primer partido", dijo.

"Ahora, intento estar listo para cada partido. Está claro que hay esta frustración, pero estoy muy feliz de estar aquí", repasó el defensa.

"Lo más importante es estar concentrados para los octavos de final. Va a ser muy complicado contra Bélgica. Tenemos que estar juntos. Somos 25 y tenemos que llegar hasta el final en la Eurocopa 2024 como sea. No importa quién empieza o quien entra", añadió.

También consideró que tanto William Saliba como Dayot Upamecano, los elegidos para jugar como centrales en los tres primeros encuentros, lo están haciendo "muy bien" y remarcó que Mike Maignan es un "portero extraordinario", al tiempo que admitió que le ha faltado efectividad al equipo en ataque, porque ha generado "muchas oportunidades".

Fuera de lo deportivo, en la situación política actual en Francia, Konaté admitió que le "preocupa" el debate en el país sobre la doble nacionalidad (él nació en París y tiene la doble nacionalidad francesa y de Mali). "No podemos dejar el poder a ciertas personas que quieren dividir. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante, pero a veces navegan sobre el miedo, tienen que dejar los prejuicios y estereotipos", valoró.

"Animo a todos a que vayan a votar. Tenemos que estar juntos", añadió. EFE

id/jpd