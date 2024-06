Fernando Alonso: "No es un problema de 'setup', es un problema del coche"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá decimoquinto este domingo en el Gran Premio de Austria, ha asegurado que "no" tienen un problema con el 'setup', sino con "el coche", y ha afirmado que aunque llevarán mejoras al Gran Premio de Hungría no sabe si serán "la solución definitiva". "Está siendo un fin de semana muy difícil y lo va a ser también en Silverstone. Es un poco repetitivo, pero lo llevamos diciendo ya varias carreras. La Fórmula 1 es así, tienes que hablar con los medios el jueves, el viernes, el sábado y el domingo y se hace bola, porque siempre repites lo mismo", señaló en declaraciones a DAZN. Además, aseguró que durante la sesión de clasificación tiraron "al máximo". "Hemos hecho algunos cambios de setup al coche desde esta mañana a la tarde, y vemos que tampoco es que cambie. No es un problema de setup, es un problema del coche, que tenemos que mejorarlo. Como ya dije en España, hemos entendido un poco la dirección, solo que nos tocan unas carreras, un triplete, en el que no había tiempo para hacer nada y hay que sufrir un poco", apuntó. Sobre las mejoras que llevarán al Gran Premio de Hungría, el asturiano se mostró cauto. "Vamos a traer algo, pero yo creo que no es Budapest, es todo el año. En Budapest claro que vamos a traer piezas, pero no sabemos si va a ser la solución definitiva", advirtió. "Se verá, estamos trabajando, y hoy el equipo lo mismo, desde que acabó la 'sprint race' hemos cambiado de arriba abajo el coche, los mecánicos no han tenido ni tiempo para comer, hemos salido ahora a la crono y lo hemos intentado. No hay descanso hasta que estemos mejor y estemos luchando por posiciones delanteras, y hasta que llegue ese momento toca sufrir un poco la pista y animar un poco a todo el equipo, porque son momentos difíciles", continuó. También explicó por qué no cambiaron el motor. "Este motor tiene que hacer una carrera, si no, no cuadran las cuentas de las 24, entonces podemos cambiar aquí y en vez del 15 hacer el 14, pero creemos que esta es la carrera donde peor nos va a ir seguramente. Intentamos utilizar el peor motor aquí también", expresó. Por último, explicó sus declaraciones en radio, en las que aseguró que estuvo a punto de chocarse en las curvas 9 y 6. "Vamos muy por encima del límite del coche, también en las cronos nos está yendo bastante bien. Solemos clasificar bastante bien este año, incluso en Barcelona estábamos al borde de la Q3 y luego vimos en carrera que caemos. En la crono hemos intentado tirar otra vez hoy al límite y sí, he tenido dos sustos grandes", concluyó.

