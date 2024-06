Evitar la exposición al sol y alejarse del agua y la arena: cómo cuidar el smartphone en verano

Con la llegada del verano, el agua, la arena y el sol se convierten en los aliados favoritos de los usuarios, sin embargo, estos también pueden poner en riesgo los dispositivos electrónicos, sobre todo los 'smartphones', que están presentes en cualquier actividad, por lo que se ha de cuidar de no exponerlos directamente al sol, evitar que estén en contacto con la arena o cargarlos sin funda. Las largas jornadas de sol y las altas temperaturas que predominan en verano fomentan las actividades al aire libre. En ellas, el 'smartphone' se convierte en un dispositivo indispensable para los usuarios, ya que forma parte de su día a día ayudándoles a recolectar datos de su actividad deportiva, a capturar fotos de experiencias con amigos o a compartir estos momentos con otras personas. Sin embargo, estos contextos pueden someter a los 'smartphones' a condiciones de uso inadecuadas y ocasionar serios daños, ya que necesitan ciertas condiciones para asegurar un buen funcionamiento y prolongar su vida útil. En este marco, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de cuidar el 'smartphone' durante el verano. Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los dispositivos móviles son las altas temperaturas, que pueden ser especialmente dañinas para los 'smartphones'. De hecho, un sobrecalentamiento puede provocar distintos problemas en su funcionamiento, dañar componentes como la batería, o incluso ocasionar que deje de funcionar. De esta forma lo ha señalado la tecnológica OnePlus, quien ha compartido una serie de consejos que deben seguir los usuarios para garantizar que el 'smartphone' no sufra durante las actividades veraniegas. Así, para evitar los "golpes de calor tecnológicos", la compañía ha señalado la importancia de no dejar el 'smartphone' en lugares con una exposición directa al sol, de cara a impedir que se caliente en exceso, como curre si se deja encima de la toalla en la playa o piscina. Por otra parte, en situaciones de alta temperatura y exposición al sol, también es recomendable reducir el brillo de la pantalla o, incluso, activar el modo avión. De esta manera, la tecnológica asegura que se ayuda a controlar la temperatura del dispositivo al quitar carga de trabajo. Lo mismo ocurre si se cierran todas las aplicaciones en segundo plano que no se estén utilizando o si se desactiva la conexión Bluetooth y WiFi. Con todas estas acciones, OnePlus afirma que se pueden llegar a bajar entre 5 y 10 grados de temperatura. A pesar de todo ello, en caso de tener un despiste y, por ejemplo, dejar el móvil encima de una toalla provocando un sobrecalentamiento, los usuarios deberán "apagarlo rápidamente y retirar la funda que lo protege". ALEJAR EL 'SMARTPHONE' DEL AGUA Y LA ARENA Otro de los principales riesgos que se asocian al uso del 'smartphone' en verano es el agua. Ya sea en la piscina o en la playa los usuarios habitualmente acuden a refrescarse acompañados de su móvil, lo que puede ocasionar que el dispositivo se acabe mojando. En este sentido, OnePlus ha señalado que, aunque muchos modelos de 'smartphones' disponen de protección frente al agua, no la tienen frente al agua salada. Por tanto, en caso de que un dispositivo se moje, puede suponer daños irreparables para sus componentes internos, que pueden quedar húmedos o verse afectados por la sal. Para evitar estos problemas, la tecnológica recomienda a los usuarios utilizar fundas impermeables y mantener el dispositivo alejado del agua siempre que sea posible. No obstante, si el 'smartphone' se moja, OnePlus ha recordado que se ha de evitar recurrir a métodos tradicionales, como cubrirlo con arroz para que este absorba la humedad. En su lugar, es preferible que los usuarios apaguen el dispositivo y se pongan en contacto con su servicio técnico especializado, para que este revise los componentes, identifique los daños y ofrezca una solución personalizada. La arena es otro factor a tener en cuenta a la hora de prevenir riesgos ya que, en caso de que el 'smartphone' esté en contacto directo, puede acabar rayando la pantalla u ocasionar que los pequeños granos se metan en los puertos del dispositivo. Así, OnePlus ha señalado que es recomendable pasar un paño por todo el 'smartphone' para asegurar que no quedan restos de arena en caso de que se haya utilizado en la playa o lugares similares, y prevenir estos problemas. CUIDADO CON LA CREMA SOLAR Junto al agua, la sal y la arena, los espacios de playa y piscina también traen consigo el uso de crema solar, cuyo uso es necesario para proteger la piel y evitar quemaduras. No obstante, OnePlus ha apuntado que la crema solar no es un buen aliado para los 'smartphones'. Tal y como ha explicado, utilizar el dispositivo móvil sin haberse limpiado las manos después de utilizar la crema solar puede hacer que este producto entre en contacto con el dispositivo y, con ello, que afecte a los materiales de su acabado e, incluso, a su funcionalidad. Esto se debe a que la crema es un producto que se adhiere a las superficies y mancha el producto quedando impregnado. Por ejemplo, puede afectar a la sensibilidad táctil de la pantalla cuando se coge con las manos y aún se tienen restos de crema. CARGAR EL 'SMARTPHONE' SIN FUNDA Finalmente, OnePlus también ha puntualizado que la funda de los dispositivos móviles puede actuar como aislante térmico, evitando que salga el calor que se genera mientras se carga el dispositivo conectado a un enchufe. Por este motivo, cargar el móvil con funda, sumado a las altas temperaturas, puede ocasionar una temperatura excesiva y dañar el dispositivo. En este marco, la compañía ha recomendado quitarle esa capa extra cuando esté cargando y, así, facilitar que el 'smartphone' disponga de más ventilación para evitar que se vean afectados los componentes internos, ha sentenciado OnePlus.

