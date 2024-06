Eva González se pronuncia tras la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

Íntima amiga de Pastora Soler, Eva González no se ha perdido el pregón del Orgullo 2024 que la artista de Coria del Río ha pronunciado en la Alameda de Hércules de Sevilla para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Diversidad en la ciudad andaluza. Acompañada por unos amigos, la presentadora de 'La Voz' no solo derrochó simpatía con sus seguidores haciéndose fotos con unos y otros sin perder la sonrisa, sino también elegancia con un mono bicolor en blanco y negro con escote cruzado que combinó con cuñas de esparto, un abanico con la bandera del Orgullo y el pelo ondulado efecto mojado. Muy emocionada en varios momentos del discurso de Pastora, Eva no dudó en subir al escenario para acompañar a la artista y, entre bailes y risas, agradeció los vítores y aplausos del público haciendo una divertida reverencia. Un momento en el que no dejamos pasar la ocasión de preguntar a la modelo sevillana por la comentadísima ruptura de otra de sus mejores amigas, María José Suárez, y Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de apasionada y sólida relación. Muy discreta, Eva no ha querido revelar si conocía la noticia ni cómo está la diseñadora, aunque sí ha asegurado que lo único importante en este momento es que "esté ella y él feliz y ya está".

