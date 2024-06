Estas son las playas de Andalucía a las que puedes ir este verano con tu perro

Comienza el verano y como cada año son muchos los que deciden pasar sus vacaciones en la playa, pero quiénes tienen perro deben planear con antelación cuál será su destino costero y es que no en todas las playas de nuestro país se puede acceder con mascota. En primer lugar, la Ley de Costas establece que los animales domésticos no pueden acceder a las playas en las zonas habilitadas para el baño, aunque en particular los perros, pueden acceder a playas siempre que se encuentren fuera de la zona de baño y atados con una correa. En concreto, la región de Andalucía cuenta con una normativa autonómica que prohíbe el acceso de perros en las costas andaluzas durante la temporada de verano. Sin embargo, las ordenanzas municipales pueden establecer casos específicos en los que se permita el acceso de perros a sus playas, además de que Andalucía es una de las regiones con más playas habilitadas exclusivamente para el baño de perros. Por ello y de acuerdo con la web Zooplus, os dejamos una lista con todas las playas de Andalucía en las que podrás acceder y bañarte con tu perro: Playas para perros en Málaga -Playa Canina de Torre del Mar. -Playa El Pinillo (Marbella). -Playa Canina de Ventura del Mar (Marbella). -Playa El Castillo (Fuengirola). -Playa Arroyo Hondo (Benalmádena). -Playa de Arroyo Totalán (Málaga). -Playa de Piedra Paloma (Casares). Playas para perros en Huelva -Playa de Nueva Umbría (Lepe). -Playa Icona Pesmar (Isla Cristina). -Playa de la Bota (Punta Umbría). -Playa de la Gola (Isla Cristina). -Zona canina de la playa El Espigón. Playas para perros en Cádiz -Playa de la Concha (Algeciras). -Zona canina de la playa de Camposoto (San Fernando). Playas para perros en Almería -Playa de la Rana (Adra). -Playa El Bobar (Almería). Playas para perros en Granada -PlayaCan en la playa El Cable (Motril). -Playa canina la Veintiuna (Almuñécar). Playas para perros en Córdoba -Playa de Valdearenas (Iznájar).

Compartir nota: Guardar Nuevo