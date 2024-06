Djokovic: "No quería perderme Wimbledon"

Londres, 29 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón en Wimbledon, aseguró que no se rindió en la recuperación de la lesión del menisco en la rodilla derecha que sufrió en el pasado Roland Garros porque no quería perderse este torneo en el All England Club cuando aún está en un nivel para competir al máximo.

El de Belgrado se operó del menisco de la rodilla derecha hace 24 días y ha realizado una recuperación récord, en una carrera contra el crono, para estar a tiempo de jugar el tercer Grand Slam de la temporada.

"No quería sentir que me estaba perdiendo un Grand Slam cuando aún puedo jugar, cuando estoy activo y cuando puedo estar a este nivel", explicó el serbio en rueda de prensa.

"No era un miedo de quedarme fuera, simplemente diría que es un increíble deseo de jugar, de competir, sobre todo, porque es Wimbledon, el torneo que he soñado desde que era un niño. Pensar en perdérmelo no era correcto, no quería lidiar con ello", añadió el balcánico.

"No he tenido ninguna recaída. Si la hubiera tenido, me hubiera preguntado si debería estar aquí o no, pero no ha sido así, así que, ¿por qué no darle una oportunidad?", dijo el ganador de veinticuatro Grand Slam.

En su rueda de prensa, el serbio mencionó de nuevo a Taylor Fritz como la inspiración para estar aquí, después de que el estadounidense se recuperara en veinte días del mismo problema de menisco en 2021 y pudo competir en Wimbledon.

"No creo que yo lo sea", respondió al ser preguntado si es un superhumano, como dijo Carlos Alcaraz sobre él. "Creo que Fritz lo es, porque se recuperó en 21 días y yo he necesitado alguno más. Su situación me dio mucho optimismo de que podría hacerlo. Saber que había habido un jugador que lo había conseguido en un período tan corto de tiempo me hizo estar más relajado y con más confianza". EFE

msg/apa