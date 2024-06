De Laura Sánchez a Manuel Díaz 'El Cordobés'. Todos los asistentes a la fiesta del verano de Ana Rosa Quintana

Después de una primera y exitosa temporada de 'TardeAR' marcada por su batalla por el liderazgo de las tardes contra Sonsoles Ónega y su 'Y ahora Sonsoles', Ana Rosa Quintana arranca sus vacaciones de verano y se despide de la audiencia hasta septiembre para disfrutar de un merecido descanso en compañía de su familia. Su objetivo, cargar las pilas para volver con más fuerza que nunca, ya que como ha dejado claro en declaraciones a Europa Press y a pesar de los rumores que la han rodeado últimamente, "no me retiro, no me jubilo y no he pedido volver a las mañanas". Y qué mejor pistoletazo de salida a sus vacaciones que reuniendo en su domicilio a gran parte de su equipo en una divertida fiesta de despedida con claro sabor a verano. A diferencia de otros años en los que la celebración ha estado protagonizada por los rostros más populares de los diferentes programas de su productora, Unicorn Content, en esta ocasión Ana Rosa ha preferido rodearse tan solo por sus compañeros de 'TardeAR' para hacer balance, en un ambiente relajado e íntimo, de esta primera temporada en la que se han consolidado como una de las opciones favoritas de la audiencia. Además de la 'jefa', muchos rostros conocidos, colaboradores del programa, han acudido a esta cita tan especial, como Kike, el sobrino de la presentadora. Con la naturalidad que le caracteriza, el joven reconocía que la caña que le da a su tía tiene mucho que ver con la que le da el resto de la familia un domingo cualquiera. "A mí no me cuesta trabajo porque esto es lo que se le da igualmente un domingo cuando hay cocido por medio" ha asegurado entre sonrisas. Manuel Díaz 'El Cordobés', Alaska, Patricia Pérez, Frank Blanco, Cristina Tárrega, Paz Padilla, Beatriz Archidona, Miguel Ángel Nicolás, Mayka Navarro, Cristina Cifuentes, Manu Marlasca o Antonio Hidalgo tampoco quisieron perderse la fiesta del verano de Ana Rosa, marcada por la presencia de Laura Sánchez, radiante tras confirmarse su incipiente relación con el torero Manuel Escribano. Una noche muy especial en la que echamos de menos a otra de las colaboradoras 'VIP' de 'TardeAR', Vicky Martín Berrocal, que en el punto de mira por su reciente ruptura con Enrique Solís, ha preferido no asistir a la celebración para esquivar las preguntas de la prensa.

Compartir nota: Guardar Nuevo