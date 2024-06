Crónica del Suiza - Italia, 2-0

La selección de Suiza alcanzó este sábado la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se está disputando en Alemania al superar (2-0) a Italia, un merecido billete para los suizos con los goles de Remo Freuler y Ruben Vargas en el Olímpico de Berlín. Pese a ser la vigente campeona, las quinielas no ponían a Italia en las rondas finales del torneo, pero su adiós fue con más estrépito si cabe de lo que podía esperar en una selección con solera. Los de Murat Yakin pasaron por encima de su prestigioso rival como hace tres años hicieron ante Francia también en octavos. Suiza tuvo las ideas claras. Mordió, tuvo la posesión, tuvo mucho movimiento y participación en juego ofensivo y sólo le faltó algo de precisión para generar más peligro. Por contra, Italia, que avanzó a octavos de milagro en el minuto 98 contra Croacia, dejó mucho que desear ya desde su actitud. Los de Luciano Spalletti fueron espectadores del encuentro durante casi los 90 minutos. No duró nada el balón a los italianos, ni tuvieron una contra con peligro, asomando algo después de 15 minutos metida en su campo. Sin embargo, al poco llegó una ocasión muy clara de Embolo, que facilitó la palomita de Donnarumma en el mano a mano. Con laterales profundos, Suiza asfixió a la campeona, con Xhaka repartiendo juego hasta que apareció desde atrás Freuler para un merecido 1-0. Italia se fue al vestuario con mucha tarea pendiente, pero volvió igual de horrible o peor, con una pérdida que facilitó la contra y el 2-0 de Vargas. Un golazo con la complicidad de una 'azzurri' irreconocible, sin sangre para al menos rebelarse a una derrota que parecía inevitable. Casi de regalo, un despeje al poste de su portería de Schar, se mete Italia en el partido, pero esta vez no hubo fe en el milagro ni fueron fieles a su peleona historia. Tardó mucho en dejar a un lado el golpe del 2-0 Italia, una selección en transición tras perderse dos Mundiales, y no encontró la calidad de Chiesa, Fagioli o un Barella que fue de los sustituidos. Los cambios le dieron algo de presencia en campo rival, con Scamacca mandando la mejor al poste, pero Suiza supo trabajar también en bloque bajo y salir con un Xhaka que fue dueño y señor. Suiza destronó a Italia, su primera victoria sobre la 'Nazionale' desde 1993, para esperar en cuartos de final de la EURO 2024 a Inglaterra o Eslovaquia. Mientras, con menos de un año bajo las órdenes de Spalletti, Italia alimentó las dudas sobre un proyecto que salió por la puerta de atrás en Berlín. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: SUIZA, 2 - ITALIA, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. SUIZA: Sommer; Rieder (Stergiou, min.72), Schar, Akanji, Rodríguez, Aebischer (Steffen, min.92); Freuler, Xhaka; Vargas (Zuber, min.71), Ndoye (Sierro, min.77); y Embolo (Duah, min.77). ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (Cambiaso, min.75); Cristante (Pellegrini, min.75), Barella (Retegui, min.64); Chiesa, Fagioli (Frattesi, min.86), El Shaarawy (Zaccagni, descanso); y Scamacca. --GOLES: 1 - 0, min.37, Freuler. 2 - 0, min.46, Vargas. --ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Barella (min.35), El Shaarawy (min.45), Mancini (min.57) en Italia. --ESTADIO: Olímpico de Berlín.

