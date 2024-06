Crónica del Alemania - Dinamarca, 2-0

La selección de fútbol de Alemania se ha clasificado este sábado para los cuartos de final de la Eurocopa masculina, que se está celebrando en su país, gracias a una victoria por 2-0 frente a Dinamarca, merced a un partido jugado en el Signal Iduna Park y resuelto con un penalti, convertido por Kai Havertz, y un gol de Jamal Musiala tras el descanso. El estadio del Borussia Dortmund vivió un inicio fulgurante de los anfitriones, gol incluido de Nico Schlotterbeck con un cabezazo fuerte en un córner sacado por Toni Kroos. Sin embargo, lo anuló el árbitro inglés Michael Oliver, al apreciar falta de Joshua Kimmich sobre Andreas Skov Olsen en un bloqueo previo a la salida de ese saque de esquina. Acto seguido, Kimmich estuvo bastante cerca de redimirse con un potente derechazo desde fuera del área y que obligó al portero danés, Kasper Schmeichel, a hacer una bonita estirada para despejar el balón a córner. Al sacarse, Schlotterbeck merodeó el gol otra vez de cabeza, pero Schmeichel desvió su remate lo justo con la manopla. Los pupilos de Julian Nagelsmann se encontraban cómodos y Dinamarca era incapaz de tapar los huecos. Así lo demostró más tarde un pase en largo del central Antonio Rüdiger, directo al área rival, para que Kai Havertz enganchase una volea con la zurda y que Schmeichel apareciera nuevamente como salvador de su equipo, mandando el esférico a córner. Se hizo esperar la respuesta del equipo nórdico, hasta el minuto 20, cuando Christian Eriksen pinchó un balón bombeado para despistar a la zaga alemana, aunque Rüdiger despejó con su bota izquierda el disparo desde la frontal del área. Esa acción animó a los pupilos de Kasper Hjulmand, que antes de la media hora tuvo otra oportunidad de marcar. Fue con un zurdazo de Joakim Maehle, a la media vuelta, desde dentro del área y en un costado. Tampoco vio puerta dos minutos más tarde una falta directa que lanzó Eriksen desde el balcón del área, que de nuevo vio al balón estrellarse con Rüdiger. Todo ello sirvió como preludio a una tremenda lluvia que cayó de sopetón en el Signal Iduna Park. A instancias de la UEFA, Oliver detuvo todo bajo amenaza de tormenta eléctrica y los futbolistas se refugieron casi media hora en los vestuarios junto a sus 'staffs' técnicos y el equipo arbitral. Nada más reanudarse el partido, Schmeichel volvió a lucirse con un paradón tras un cabezazo de Havertz a bocajarro, a centro de David Raum desde el lado izquierdo. Enfrente, Rasmus Hojlund envió al lateral de la red un derechazo tras un fallo de Schlotterbeck en la salida de pelota. Antes del descanso, Dinamarca gozó de otra ocasión en un contragolpe guiado por el exsevillista Thomas Delaney, quien combinó con Eriksen y prolongó en carrera para la llegada de Hojlund, cuyo tiro desbarató el guardameta Manuel Neuer. Al regreso de vestuarios, y casi sin tiempo para asentarse, Dinamarca botó una falta hacia el área de Neuer y provocó un barullo; Delaney tocó en escorzo la pelota, ésta rebotó en el centrocampista germano Robert Andrich y aprovechó Joachim Andersen para rematar en el área pequeña al fondo de las mallas. Pero el VAR truncó rápido la alegría danesa. A raíz de las revisiones televisivas, se señaló fuera de juego de Delaney en su acción previa, así que el tanto no subió al marcador. Para colmo, en la siguiente jugada, un centro de Raum tropezó en el brazo derecho de Andersen y Oliver decretó penalti. Pese a las protestas de Hjulmand, Havertz lo lanzó y marcó el 1-0 con un tiro raso pegado al poste. Espoleado por ese acierto, el delantero del Arsenal y de 'Die Mannschaft' protagonizó de inmediato otras dos oportunidades claras, una de ellas con una picadita ante la salida de Schmeichel y que se marchó fuera por muy poco. La contestación fue obra de Hojlund, a tenor de un zurdazo que le salió centrado y que atrapó Neuer sin problemas. El seleccionador de Dinamarca realizó varias susticiones en busca de que sus pupilos levantasen el vuelo, pero éstos dejaron demasiado hueco atrás un par de veces y por ahí se coló Musiala en el 68', a la espalda de Andersen, para esprintar hacia el área de Schmeichel. El joven atacante del Bayern Múnich no malgastó el escenario y anotó el 2-0. Por parte local, Nagelsmann también hizo cambios para dosificar a su plantilla y dar alternativas a otros jóvenes valores, como Florian Wirtz, quien en el tiempo de descuento marcó un gol tras una preciosa maniobra delante del guardameta rival. Pero el VAR no le dio validez, por fuera de juego, igual que en otro par de arreones anteriores. Así que ni élm ni Niclas Füllkrug ni nadie más pudo aumentar la ventaja de Alemania, que pese a todo echó el cerrojo atrás y no sufrió en los compases finales hasta amarrar el triunfo. Gracias a esta buena cosecha, 'Die Mannschaft' accedió a los cuartos de final y ahí se medirá al vencedor del duelo de este mismo domingo entre España y Georgia. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ALEMANIA, 2 - DINAMARCA, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum (Henrichs, min.81); Andrich (Can, min.64), Kroos, Gündogan (Füllkrug, min.64); Musiala (Wirtz, min.81), Sané (Anton, min.88); y Havertz. DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, Christensen (Bruun Larsen, min.81), Vestergaard; Bah (Kristiansen, min.81), Delaney (Norgaard, min.69), Hojbjerg, Maehle; Eriksen, Svok Olsen (Poulsen, min.69) y Hojlund (Wind, min.81). --GOLES: 1-0, min.53: Havertz (p). 2-0, min.68: Musiala. --ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Bah (min.57) y Maehle (min.60) en Dinamarca. --ESTADIO: Signal Iduna Park (Dortmund), 61.612 espectadores.

Compartir nota: Guardar Nuevo