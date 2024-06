Bielorrusia refuerza la frontera tras detectar un incremento de la actividad militar desde el lado ucraniano

El Ejército de Bielorrusoa ha desplegado en las últimas horas "fuerzas y medios adicionales de defensa aérea" tras denunciar un aumento de "vuelos de vehículos aéreos no tripulados" en el norte de Ucrania, cerca de la frontera, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. Bielorrusia ha detectado "la realización de vuelos de reconocimiento ucranianos en las zonas fronterizas de su territorio, así como la acumulación de fuerzas de defensa aérea en la región ucraniana de Yitomir", a unos 100 kilómetros de la frontera bielorrusa. A pesar del incremento de la alerta, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y primer viceministro de Defensa, general de división Pavel Muraveiko, ha indicado que por ahora no hay constancia de "provocaciones evidentes" por parte de Ucrania, si bien la situación se ha vuelto un poco "difícil". "Si todavía no han ocurrido estas provocaciones es sólo gracias al sentido común que existe en todos los niveles de comunicación e interacción. Estos son logros políticos, esto es interacción fronteriza", ha indicado. No obstante, el general también ha lamentado un aumento en las últimas semanas "la incomprensible actividad ucraniana cerca de la frontera", algo que "siempre es alarmante, porque estos objetos que son capaces de saturar nuestro territorio con operaciones de sabotaje y reconocimiento". Por su parte, el jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea del Ejército bielorruso, el coronel Andrei Severinchik, ha confirmado el despliegue de medios de reconocimiento adicionales, como equipos móviles de radar de baja altitud, para tener mejor conocimiento de la situación, según un comunicado recogido por la agencia Belta.

