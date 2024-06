Ana Moya y Diego Conde se casan con la compañía de todos sus seres queridos

Madrid se ha vestido de gala para festejar una de las bodas más importantes en el mundo influencer. Ana Moya y Diego Conde se han dado el 'Sí, quiero' en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid en compañía de todos sus seres queridos... entre los que han destacado grandes rostros conocidos. Ana, conocida por sus trabajos como modelo, influencer y camarera de 'First Dates' ha contado con la presencia de todos los amigos que ha cosechado en el terreno de las redes sociales durante estos años. Anabel Pantoja y David Rodríguez, Nagore Robles, Susana Molina y Guille del Valle, Jessica Bueno y Luitingo, Marta Riumbau, Dulceida y Alba Paul, Madame de la Rosa entre otros. Cuando se instaló en Madrid, Ana decidió meterse de lleno en el mundo de las redes sociales y fue entonces cuando conocimos su relación sentimental con Álex Sánchez de Morasu, con el que tuvo a su primer hijo, Mateo, de 8 años. Un amor que no llegó a consolidarse en el tiempo, ya que tiempo después se separaron y conocimos otra historia de amor, la que mantuvo con Álvaro Ruiz, hijo de Fernando Hierro. Tiempo después, la influencer pregonaba su amor a los cuatro vientos por Diego Conde y... hoy sellan su amor para siempre. "Gracias por ayudarme madurar a pasos agigantados. Gracias por ser, estar, aparecer y confiarme. Nuestros caminos se cruzaron para no volver a separarse nunca más. Te amo de una forma imposible de explicar" le dedicaba el futbolista a su pareja en el vídeo que pudimos ver de su compromiso. Y no nos cabe duda de que se han casado de lo más enamorados... ella llegaba a la iglesia del brazo de su padre y dándole la mano a su hijo de ocho años. Sin embargo, el momento más emotivo se ha producido tras el 'Sí, quiero' cuando era Diego quien salía cogiéndole la mano a Mateo.

