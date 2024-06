Abraham vuelve a dar un vuelco a las nominaciones y deja claro quienes son sus dos 'enemigos' a batir

Jueves de gala y noche repleta de emociones en 'Supervivientes All Stars'. Tras la expulsión de Adara Molinero, completamente hundida tras haber sido evacuada de urgencia al sufrir una reacción alérgica que le ha deformado la cara, los concursantes se enfrentaban a la prueba del líder. Y por segunda semana consecutiva, y tras un exigente juego en el que la resistencia y el equilibrio eran determinantes, Abraham García volvía a ganar el codiciado collar de líder, teniendo de nuevo en sus manos la llave de las nominaciones al poder desempatar en el caso de empate entre alguno de sus compañeros, además de tener el privilegio de meter directamente a otra de las 'estrellas' en la lista de candidatos a la expulsión. Unas nominaciones en las que ha habido un claro señalado por el grupo aunque la tónica general es que todos han reconocido que votaban por descarte ya que la tónica dominante es el buen rollo, y en las que el de 'Gandía Shore' ha dejado claro quiénes son sus enemigos a batir y a los que se quiere quitar 'de encima' cuanto antes. Marta Peñate, Alejandro Nieto y Lola Mencía han nominado a Bosco Martínez-Bordiú; y el sobrino de Pocholo, que se ha quedado tocado tras la expulsión de Adara, ha escogido a Lola. Como era de esperar teniendo en cuenta que no disimulan su animadversión, Sofía Suescun y Olga Moreno se han votado mutuamente; y en un claro juego de estrategias en el que la gente empieza a posicionarse, Jorge Pérez -amigo de Olga- ha nominado a Sofía; y Logan Sampedro -que está teniendo un nuevo acercamiento con la novia de Kiko Jiménez- ha hecho lo propio con Olga. Bosco con 3 votos entraba en la lista de nominados sí o sí; y en la mano de Abraham quedaba desempatar entre la ex de Antonio David Flores y la hija de Maite Galdeano, ambas con dos votos. Y, al igual que hizo la semana pasada, ha vuelto a salvar a Suescun y a poner en la palestra a la sevillana: "Lo siento muchísimo, pero Sofía es una guerrera y la aprecio muchísimo" ha justificado. A continuación tenía que dar su nominación directa como líder, y una vez más ha elegido a Jorge Pérez, exponiéndolo una vez más a la decisión de la audiencia y dejando entrever que él y Olga son los primeros enemigos a batir para hacerse con la victoria en la primera edición del 'All Stars'. Por tanto, los tres nominados de esta semana son Bosco, Jorge y Olga. ¡La cosa se pone al rojo vivo!

