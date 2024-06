Los fanáticos de la ficción y fantasía se unen, una vez más, en la Comic Con Colombia 2024

Bogotá, 28 jun (EFE).- El Superman de Tom Welling y el reconocido Frodo de Elijah Wood serán dos de las grandes atracciones de la edición 2024 de la Comic Con Colombia, que arrancó este viernes en Bogotá para ofrecer durante todo el fin de semana un espacio a los fanáticos del mundo del cine, el anime, los cómics y las series de televisión.

Ambos actores son los protagonistas de la convención, que celebra su edición número 16 y que este año tendrá, además de la sala principal, cuatro pabellones temáticos basados en personajes famosos.

Dos de ellos estarán centrados en Superman y 'La Comarca' de 'El señor de los anillos', donde vive Frodo interpretado por Elijah Wood, respectivamente; mientras que los otros dos tratan del anime 'One Piece' y la serie animada 'South Park'.

Centenares de fanáticos celebraron sus series y películas preferidas disfrazados o haciendo 'cosplay' de personajes como Luffy de 'One Piece', Jason Todd de Batman, Anya Forger de 'Spy x Family' o Naruto de 'Naruto Shippuden' en la inauguración de la feria este viernes.

"Disfrazarse es una forma de expresarte o distraerte y de pronto puede, en materia psicológica, separarte de o ayudarte con los problemas personales de la vida", afirmó a EFE Jaime, un 'cosplayer' que se presentaba con el nombre de 'Jake222' y estaba disfrazado de Ben, personaje principal de la serie animada 'Ben 10'.

"También es una forma es una forma de conocer gente interesante, con la que puedes compartir un interés en común", agregó.

Los invitados y los pabellones

A Welling y Wood se suman otros invitados como la actriz de doblaje cubana Patricia Azán o la mexicana Isabel Martiñón, que participarán en las conferencias más importantes del evento.

Para Azán, la experiencia con los fanáticos “es la mejor parte de participar en las convenciones”, algo que “agradecer al interpretar un personaje” en una producción.

“Ver a una persona que no sale de su casa venir a una convención porque quiere ver a su actor favorito, es un momento único que no le pasa a todo el mundo (...) y que cambia tu forma de ver las cosas en la vida. No solo el teatro me cambió, sino que un personaje de animación también fue capaz de hacerlo", agregó la actriz.

En los cuatro pabellones temáticos se llevarán a cabo, durante los cuatro días que durará la feria, 150 actividades académicas entre las que se encuentran charlas sobre la tecnología del traje de Iron Man o la filosofía detrás de la serie 'Neon Genesis Evangelion', y otras de entretenimiento como proyecciones de tráilers, concursos, talleres de música k-pop, presentaciones de bandas musicales, pasarela de disfraces, karaoke, entre otras.

A esto se suma la participación de múltiples expositores y vendedores independientes que con sus puestos ofrecen diferentes productos como gorras, accesorios, figuras, pinturas para usar o afiches para coleccionar.

“Comic Con Colombia no solo es una fiesta para los fans de la cultura pop, sino también una plataforma educativa para profesionales y entusiastas de la industria del entretenimiento”, declaró el director de la Comic Con Colombia, Alejandro Caballero.

