Lolita Flores da la última hora sobre Ángel Llácer y desvela la fecha de su esperada reaparición

En el momento más tranquilo de su vida, e imparable a nivel profesional, Lolita Flores llega a Barcelona con su obra de teatro, 'Poncia', que representará en la Ciudad Condal desde este viernes hasta el próximo 28 de julio. La artista, que compagina a la perfección su faceta de actriz con su papel de jurado de 'Tu cara me suena', -que afronta su recta final- ha mantenido un encuentro con la prensa y, además de echar la vista atrás y hacer un repaso sobre su carrera teatral, y hablar largo y tendido sobre Bernarda Alba y de dónde viene su pasión por el personaje de Poncia, ha dado la última hora sobre el estado de salud de Ángel Llácer y ha dejado entrever que la reaparición de su compañero en el jurado del talent musical de Antena 3 podría estar más cerca de lo que pensamos. Fue el pasado mes de febrero cuando el artista contraía una bacteria -Shigella- durante unas vacaciones en Vietnam que le ha llevado a estar semanas hospitalizado, a ser operado de urgencia hasta en cuatro ocasiones y a temer incluso por su vida. Tanto, que llegó a despedirse de su familia y, a pesar de que recibió el alta en mayo, su recuperación está siendo más complicada de lo que imaginaba y continúa alejado de los focos. Pero como ha revelado Lolita, "ya está bien, está muy bien". "He quedado para verlo estos días. Hemos pasado mucho miedo, pero está súper bien y yo lo único que espero es que a ver si el día 19 -de julio, gran final de 'Tu cara me suena'- puede reaparecer" ha añadido, asegurando que tanto ella como sus compañeros, Chenoa y Carlos Latre, hablan "a menudo" con él y está "bien". "Bicho malo nunca muere" ha bromeado entre risas.

