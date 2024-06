'Latinos por Lake', unos votantes que luchan en Arizona por una senadora trumpista

María León

Tucson (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El discurso antiinmigrante y trumpista de 'Latinos por Lake' en Arizona atrae a mexicanos como Armida Edmondson, que votará por la candidata a senadora Kari Lake, una estrella en alza en el universo de Donald Trump, del que espera también gane las elecciones de noviembre próximo.

La mexicana es una fiel representante de los seguidores de Lake, una aspirante conservadora aliada del expresidente Trump (2017-2021) y de sus teorías conspirativas del supuesto fraude del presidente Joe Biden en las presidenciales de 2020.

Edmonson y su esposo William están convencidos que Arizona y sus 11 votos electorales serán para Trump y que Lake, una antigua presentadora de televisión, será su próxima senadora "si no hacen chapuza (trampa) como lo hicieron la última vez".

"Me gustan sus ideales conservadores, me gusta que apoya a Trump y con eso es suficiente para mí", agregó sobre Lake la votante, que acudió esta semana junto con su esposo al mitin de 'Latinos por Lake' en Tucson (Arizona).

La ciudadana estadounidense reconoció que existen fuertes críticas de latinos en contra de trumpistas como ellos, pero dijo estar muy disgustada por lo que está pasando en la frontera.

Asegura que cuando llegó al país, la gente que cruzaba la frontera quería trabajar y que ahora vienen muchos que ni siquiera saben sus intenciones.

"Deben de parar a todos, no dejarlos entrar solo porque sí", dijo.

Para Yvette Serino, presidenta y fundadora del grupo 'Latinos por Lake', cada vez son más los latinos como los Edmondson en Arizona, un estado el que se prevé votarán unos 855.000 hispanos, que representan 20 % del total del electorado del estado.

"Lake es mujer, es madre y representa los valores de muchas familias latinas", dijo Serino a EFE.

Tito Ortiz, un luchador de artes marciales mixtas retirado, es otro de los seguidores de Lake, que la acompaña en sus mítines con la comunidad latina.

"Me pueden decir vendido, lo quieran, pero yo apoyo al presidente Donald Trump y Kari Lake", expresó el mexico-estadounidense al público latino de Tucson.

Ortiz tachó a los medios de comunicación de "culpables" de circular falsa información sobre que Trump es racista.

La contienda de la trumpista acapara la atención nacional porque podría definir qué partido político tendrá el control del Senado en Washington.

Lake basa sus promesas en volver a las duras políticas migratorias del expresidente Trump y en criticar al presidente Biden por permitir que "otros países abran sus cárceles" y envíen a delincuentes y criminales a Estados Unidos.

"Yo apoyo el muro en la frontera, restablecer el Título 42 y el programa de Permanecer en México", dijo la trumpista en medio de aplausos.

"Los latinos son personas muy trabajadoras, pero enfrentan los mismos problemas que todos, dificultad para encontrar empleos debido a doce millones de migrantes indocumentados que trabajan por cacahuates (minucias)", expresó.

Lake se perfila como la candidata oficial del Partido Republicano para enfrentar a Rubén Gallegos, un representante demócrata a la Cámara Baja de origen mexicano y colombiano que aspira a convertirse en el primer senador latino de Arizona.

Para los Edmonson, sin embargo, no es importante que Gallego sea latino.

La mexicana dijo no lo apoyaba porque simplemente "no es republicano" y considera que no es "obligatorio" apoyar a un candidato solo por el simple hecho que es latino como ellos.

"No debes escoger a un candidato solo por su etnicidad o porque habla español. Debes escoger a un candidato por sus propuestas y su valores", explicó la votante.

Las encuestas por ahora le dan una ventaja de cinco puntos a Gallego sobre Lake, un reflejo de la campaña presidencial entre Trump y Biden, que tiene en Arizona un estado decisivo y en los latinos un voto clave. EFE

