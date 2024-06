Joselu: "Agradezco al Real Madrid el mejor año de mi vida"

Donaueschingen (Alemania), 28 jun (EFE).- Joselu Mato se despidió del Real Madrid tras hacerse oficial en la tarde de este viernes su traspaso al Al-Gharafa SC catarí, agradecido por el que definió como "el mejor año" de su vida y tras tomar una decisión "muy complicada" tras cumplir su "sueño".

"Ha llegado el momento, simplemente agradezco al Real Madrid por el mejor año de mi vida", aseguró a EFE en el campo base de Donaueschingen nada más hacerse oficial su adiós al Real Madrid.

"He cumplido el sueño de jugar en el equipo de mi vida, desde pequeño, conseguir goles en el Bernabéu, ganar títulos. Ha sido una decisión muy complicada, mucho tiempo pensándola y al final consideramos que es la mejor opción. Está muy pensado con mi familia y con la gente que me rodea. Me ha costado mucho tomarla pero es la correcta", explicó.

Joselu siente que se va del Real Madrid tras cumplir el gran anhelo de su carrera y preparado para nuevos retos por su deseo de seguir compitiendo. "He cumplido el sueño de cualquier madridista y estoy muy orgulloso por todo lo que me llevo".

"Me he considerado madridista desde niño y la oportunidad que he tenido de jugar en el Madrid y los momentos que he vivido, no los olvidará jamás en mi carrera. Me quedo con todo, desde que el primer día que pisé Valdebebeas en mi presentación, el primer día que volví a jugar en el Bernabéu, volver a jugar con los mejores del mundo... es impagable. Lo recordaré toda mi vida", confesó.

Por último, se mostró especialmente agradecido a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Ángel Sánchez, director general del club blanco.

"Estoy agradecido al presidente y a José Ángel porque fueron claves para mi vuelta, a mi representante y a mi mujer que ha estado al pie del cañón todos los días", dijo.

"Quiero seguir compitiendo y tengo la oportunidad de firmar casi tres años en una liga que está en crecimiento. Con la edad que tengo asegurarme este contrato es importante para el futuro de mis hijos. Es una ciudad donde mis hijos pueden criarse muy bien y era importante tomar una decisión alrededor de mi familia", sentenció. EFE

rmm/ism