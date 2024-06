Joan Gaspart y Roig Grupo Corporativo entran en la lista de morosos de Hacienda

El hotelero Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, y Roig Grupo Corporativo, empresa de Francisco Roig --expresidente del Valencia CF y hermano de Juan Roig--, han entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que la presentadora Patricia Conde e Inversiones Ruiz Mateos desaparecen de ella. En concreto, Roig Grupo Corporativo ha ingresado en la lista de morosos con Hacienda con una deuda de 9,4 millones de euros, mientras que Joan Gaspart ha entrado con una de 1,3 millones de euros. La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el undécimo listado de grandes deudores de más de 600.000 euros con Hacienda, donde permanecen 'viejos conocidos' para el fisco, como Agapito García Sánchez, que es uno de los contribuyentes que más debe al fisco, con una deuda que supera ligeramente los 15 millones de euros o la actriz María Paz Campos, conocida como Paz Vega, que adeuda a Hacienda más de 1,7 millones de euros, cifra algo inferior respecto al año pasado. También siguen apareciendo en la lista el escritor César Vidal, con una deuda de 2,8 millones de euros (por debajo de los 3,42 millones de la lista anterior) y la empresa del empresario de espectáculos José Luis Moreno, Kulteperalia, que se mantiene con 951.000 euros, una cifra similar a la última lista. Por el contrario, abandonan este año la lista la presentadora Patricia Conde, Inversiones Ruiz Mateos, Rafael Gómez Sánchez SA --empresa del popularmente conocido como Sandokán, aunque él continúa como persona física-- y el Club Deportivo Badajoz. En total son 6.084 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2023, lo que supone un 0,1% más respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.237 millones de euros, un 0,2% más, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 12.620 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior. MARIO CONDE, DIEGO TORRES Y LUIS MEDINA PERMANECEN Además, continúan otro año más en la lista el ex socio de Iñaki Urdangarín Diego Torres (956.019 euros), el expresidente de Banesto Mario Conde, con 6,3 millones de deuda o el ex jugador del Barcelona Malcom Filipe Silva de Oliveira con una deuda de 707.031 euros. También continúan los empresarios Ángel de Cabo (10,75 millones) y Rafael Gómez Sánchez --conocido popularmente como 'Sandokán'--, con 2,09 millones de deuda, y el comisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas durante la pandemia, con una deuda de 640.802 euros. LAS PERSONAS FÍSICAS QUE MÁS DEBEN Siguen figurando en la lista otro año más Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos, que deben a Hacienda 15,64 millones de euros y 15,55 millones de euros, respectivamente, en línea con el año previo. Pero la persona que más debe al fisco es Addy Núñez Beltre, con 23,6 millones. También se encuentra entre los que más debe Manuel Valiente Serviole, con 14,74 millones. REYAL URBIS REPITE COMO LA EMPRESA MÁS MOROSA En cuanto a las empresas, una vez más Reyal Urbis repite como la compañía que más dinero debe a Hacienda, con 279 millones de euros, menos que los 293,95 millones de la lista pasada. Le siguen empresas como Marillion, que baja su deuda en 20 millones hasta los 136,23 millones, Palemad Reciclaje, que debe 128,1 millones, ocho sociedades de Abengoa, que conjuntamente acumulan una deuda superior a 110 millones de euros, Servicios Esquerdo (97.58 millones) y Grupo Pra, con 91 millones. SIGUE LA EMPRESA DE LUIS BÁRCENAS Asimismo, la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP Luis Bárcenas para recurrir a la amnistía fiscal, sigue apareciendo en la lista con una deuda de 1,2 millones, cuantía similar a la recogida en el anterior listado. Entre las empresas conocidas, aparecen en la lista Party Fiesta, con una deuda de 606.795 euros; Toys 'R' us (3,13 millones); Laurenfilm (7,57 millones), Producciones Artísticas Lito --del rey de las verbenas Ángel Martínez Pérez--, con una deuda de 14,6 millones de euros o Hullera Vasco Leonesa, con 19,48 millones. CLUBES DEPORTIVOS E IU En la lista también figuran clubes deportivos que tienen deudas con Hacienda, como puede ser el Real Jaén Club de Fútbol, con una deuda de 1,67 millones de euros; el Real Murcia CF, con 6,3 millones, el Xerez Club Deportivo, que debe 8,1 millones de euros, o la Unión Deportiva Salamanca, con 11,28 millones. Destaca también el Aeropuerto Ciudad Real, con una deuda de 5,91 millones, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que eleva aún más su deuda, con 938.447,7 euros, o la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que debe 86,2 millones. 770 DEUDORES SALEN DE LA LISTA Y 778 ENTRAN Según los datos de la Agencia Tributaria, un total de 770 deudores no figuran ya en el listado de deudores tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2023, por lo que abandonan la lista por un importe de 1.230 millones de euros. La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/23), o por falta de firmeza de la deuda. Este último elemento, la falta de firmeza, ha llevado a la exclusión de 45 de los 770 deudores mencionados, por importe de 105 millones de euros. Por contra, un total de 778 deudores figuran en listado de deudores a publicar en junio de 2024 y no aparecían en el listado publicado en junio de 2023, por lo que entran en la lista por un importe de deuda de 1.346 millones de euros. En los meses transcurridos desde la publicación en junio de 2023 del anterior listado, un total de 1.827 deudores que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2022 y por las que fueron publicados en el listado el 30 de junio del año pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 187 millones.

