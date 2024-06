Ferrovial inaugura la ampliación de una línea del metro de Oporto

Lisboa, 28 jun (EFECOM).- La constructora española Ferrovial ha inaugurado este viernes la ampliación de la línea amarilla del metro de Oporto que une a la ciudad con la vecina Vila Nova de Gaia, tras 36 meses de trabajos y 99 millones de euros invertidos en un proyecto realizado junto con su homóloga portuguesa Alberto Couto Alves.

La empresa española explicó en un comunicado que se trata de un nuevo tramo de metro ligero con doble vía de 3,15 kilómetros de longitud, que prolonga la línea amarilla en Vila Nova de Gaia, ubicada al sur de Oporto, en el área metropolitana de esta urbe.

En concreto se ha prolongado la línea amarilla desde la estación de Santo Ovidio, en Vila Nova de Gaia, para dar servicio a otros barrios de esa zona como Mafamude y Vilar do Paraiso, Oliveira do Duero y Vilar do Andorinho.

A la inauguración acudieron el ministro de Infraestructuras y Vivienda luso, Miguel Pinto Luz, la titular de Medio Ambiente y Energía lusa, Maria da Graça Carvalho, y el director de obra civil de Ferrovial Construcción para Iberia y Latam, Juan Magín Lozano Villalta.

Como parte de las obras se han construido un viaducto, un túnel de 770 metros y tres nuevas estaciones, entre otras tareas de ampliación, que comenzaron en 2021.

Ferrovial destacó que una de las partes "más singulares y complejas" fue la creación del viaducto, con celosía metálica sobre pilares de hasta 22 metros de altura y con una curva de 420 metros de longitud.

La compañía indicó que debido a la dificultad de su montaje con grúas desde tierra se recurrió a empujar la estructura de 2.746 toneladas, deslizándola por su base de un extremo a otro", lo que requirió de 143 jornadas de 24 horas para sacarlo adelante.

La línea amarilla del metro es el eje que une los dos mayores municipios de la región desde 2005.

Ferrovial ha participado en otros proyectos en Portugal, como la construcción de la línea del norte de ferrocarril, que conecta Lisboa con Oporto, la línea azul del metro de Lisboa, la carretera Via do Infante en el Algarve, la presa de Daivões o la central hidroeléctrica de Gouvães, entre otras instalaciones.EFECOM

