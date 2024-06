Biden sobre su actuación en el debate contra Trump: “Creo que lo hicimos bien”

Atlanta (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, defendió su actuación este jueves en el debate contra su rival para las elecciones de noviembre, el exmandatario republicano Donald Trump, y preguntado por la prensa afirmó: "Creo que lo hicimos bien".

Biden, quien con 81 años es el presidente de más edad en la historia de EE.UU., tuvo una actuación débil en el debate contra Trump. En varias ocasiones, carraspeó y su voz sonó más ronca y áspera de lo habitual debido a que ha estado luchando contra una gripe en los últimos días, según informó a EFE una fuente familiarizada con la campaña.

Esta actuación ha provocado preocupación en el seno del Partido Demócrata, con varias fuentes demócratas citadas por medios estadounidenses que hablan ya de "pánico" por la actuación del presidente e incluso, en algunos casos, mencionan la necesidad de que se retire.

Preguntado sobre si planea retirarse o si tiene alguna preocupación sobre su actuación, Biden respondió atacando a Trump. "No. Es difícil debatir con un mentiroso. The New York Times señaló que mintió 26 veces", aseveró.

Además, preguntado sobre si está enfermo, Biden admitió que tiene "dolor de garganta".

Biden hizo estas declaraciones después del debate mientras acudía a Waffle House con la primera dama, Jill Biden, para comprar comida para el personal de su campaña, antes de dirigirse a Carolina del Norte, donde mañana tendrán un mitin electoral. EFE

