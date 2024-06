Biden sale al paso de las críticas: "No debate como antes, pero sé decir la verdad"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reaparecido este viernes en un acto electoral tras su fallido debate televisado con el aspirante electoral republicano, Donald Trump, y ha salido al paso de las críticas asumiendo que, aunque sea mayor, él sabe "decir la verdad". "No ando tan bien como antes. No hablo tan bien como antes. No debato tan bien como antes, pero sé lo que se me dá bien. Sé cómo decir la verdad", ha enfatizado Biden, de 81 años, en un enérgico discurso en Carolina del Norte que ha llegado en pleno debate sobre su capacidad para estar otros cuatro años más en la Casa Blanca. El presidente, que es ya el virtual candidato del Partido Demócrata a la espera de ser confirmado en la convención nacional, ha defendido que se ve capaz para presentarse de nuevo. "No me presentaría si no creyese, de verdad, que puedo hacer este trabajo", ya que "hay muchas cosas en juego", ha advertido. Así, ha tratado de contraponer su imagen presidenciable con la de un Trump del que recordó sus múltiples causas judiciales, afeándole también que no se hubiese comprometido sin ambages a respetar los elecciones de noviembre. El magnate republicano ya puso en cuestión el proceso de 2020, que derivó incluso en un asalto al Capitolio. Biden ha aprovechado además para exponer algunas de sus grandes líneas de campaña, que pasan entre otras cosas por ampliar la atención sanitaria y por "defender a las mujeres de Estados Unidos", un aspecto este último en el que ha vuelto a plantear la consagración del derecho al aborto en una ley federal, aunque para ello en realidad depende del Congreso. CASI 48 MILLONES DE ESPECTADORES Una encuesta de la cadena CNN, organizadora del debate, dio como claro vencedor de este primer cara a cara al aspirante republicano --un 67 por ciento de las personas encuestadas así lo piensan--, después de que Biden se mostrase titubeante en momentos clave del enfrentamiento. La mala actuación de Biden ha derivado incluso en un runrún en Estados Unidos en torno a la conveniencia de cambiar de candidato, algo que por ahora miembros del Partido Demócrata se han limitado a plantear de manera anónima en los medios de comunicación. Queda ahora por ver cómo afectará el debate a unas encuestas que ya situaban a Biden y a Trump prácticamente empatados. Según las cifras preliminares facilitadas por Nielsen, 47,9 millones de personas vieron este cara a cara, el primero de los dos que se han previsto para esta campaña --el segúndo tendrá lugar el 10 de septiembre--.

