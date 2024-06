Bárbara Rey asegura que el testimonio de su hijo es "falso"

Este miércoles, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia anunciaban en la revista 'Lecturas' la fecha de su boda, un enlace religioso al que por supuesto no están invitadas ni su madre ni su hermana Sofía Cristo y que se celebrará en una finca de Madrid el 17 de octubre, día del cumpleaños de Ángel Cristo padre. Más duro que nunca, Ángel aseguraba que fue adicto a los somníferos por culpa de su madre, a la que acusa de tener una pistola cargada en casa y de fingir que se iba a suicidar con pastillas o tirándose por el balcón para manipularlo. Algo que no ha podido superar y que le ha causado un gran trauma toda su vida, como ha confesado. Tras estas duras declaraciones, Bárbara Rey por fin se ha pronunciado y ¡atención! porque ha sido muy clara: "No quiero que estéis aquí todo el día y no quiero que me sigáis", les decía a los reporteros antes de mandar un mensaje a su hijo. "Lo que está diciendo mi hijo es totalmente mentira, es falso, es algo que se va a demostrar en los juzgados" aseguraba la vedette y recalcaba que "lo que dice mi hijo es gravísimo, pero todavía es más grave los medios de comunicación que están dando cabida y están dando veracidad a semejantes barbaridades". La vedette no da crédito con todo lo que ha contado, según ella falso, y tampoco con que se le esté dando cabida en los medios... aunque ha reconocido que "todo el mal viene de mi hijo". Además, Bárbara ha asegurado que su testimonio es "una mentira detrás de otra que venimos aguantando desde hace meses" y que "lo que está sufriendo mi hija y lo que estoy sufriendo yo, no lo perdona ni Dios". De esta manera, la madre de Sofía ha dejado claro que está siendo una de las peores épocas de su vida.

Compartir nota: Guardar Nuevo