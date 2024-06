Attal acusa a Bardella de "estigmatizar" a los binacionales y de investir a candidatos con pasado racista

El primer ministro y candidato presidencial, Gabriel Attal, ha acusado este jueves a la propuesta de la ultraderecha de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, haber "estigmatizado" a tres millones de franceses con doble nacionalidad, después de asegurar que serían excluidos de algunos cargos públicos en caso de ganar y de haber investido "a más de cien candidatos" con historiales racistas y homófobos. La ultraderecha está diciendo a estas personas que "son la mitad de franceses" que el resto de sus compatriotas. Quiere "estigmatizar a tres millones y medio de franceses binacionales", ha reprochado Attal durante el último debate antes de las elecciones legislativas anticipadas de este domingo. "¡Estáis creando franceses de segunda clase!", le ha dicho, por su parte, Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista, quien ha acudido al debate televisado en representación de la candidatura del Nuevo Frente Popular. Asimismo, Attal ha continuado acusando de nuevo a Bardella de haber investido a "más de un centenar de candidatos" con algún historiales racistas, antisemitas y homófobos. "Es decir casi uno de cada cinco", ha dicho, entre las protestas del líder de la ultraderecha que le ha llamado "mentiroso". Bardella ha reprochado a sus adversarios de pretender "jugar con los miedos" de los electores a pocos días de las elecciones. "¿Cuándo he dicho yo que las personas con doble nacionalidad no son verdaderos franceses?", se ha preguntado. Así, si bien ha señalado que no cuestiona la doble nacionalidad, al mismo tiempo ha defendido que tal circunstancia "podría plantear un problema y requeriría un refuerzo de los controles", en lo que respecta, ha dicho, ha cuestiones de seguridad. Los franceses acuden este domingo a votar a las primera vuelta de unas elecciones parlamentarias convocadas de manera anticipada por el presidente Emmanuel Macron después de los malos resultados de su partido en las europeas, en las que se impuso la ultraderecha que representa Agrupación Nacional. Según las encuestas, esta sería la principal elección entre los franceses, con más del 35 por ciento de los votos, seguido de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, que lograría el 29 por ciento de los apoyos. En tercer lugar, quedaría Renacimiento, el partido de Macron, rozando el 20 por ciento.

