Asesores de Biden reconocen un mal debate con Trump pero aseguran que seguirá hasta el final con su candidatura

Mitch Landrieu, el máximo responsable de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido el mal desempeño del mandatario durante el pasado debate de esta madrugada contra Donald Trump pero asesores del presidente norteamericano, frente a las dudas suscitadas, mantienen que tiene intención de mantener su candidatura a la reelección en noviembre y de presentarse incluso a un segundo debate después del verano. "Creo que (Biden) tuvo una noche difícil, de eso no cabe ninguna duda", ha reconocido Landrieu a la cadena CNN antes de puntualizar que la derrota de Biden es cosmética más que práctica. "Es posible que haya perdido en estilo, pero lo ha ganado en el terreno de los hechos y en el ámbito de la decencia", ha asegurado. Al mismo tiempo, asesores de Biden, bajo condición de anonimato, han reiterado que el presidente tiene la intención de participar en el segundo debate de septiembre, organizado por la cadena ABC y de mantener su candidatura a la reelección. Estos asesores reconocieron que el rendimiento de Biden quedó "lejos de lo esperado" pero el plan de la campaña consistirá en subrayar los momentos del debate más favorables a Biden antes de "seguir hacia adelante". Asimismo, recuerdan que el predecesor demócrata de Biden, Barack Obama, se repuso a un mal primer debate durante el proceso de reelección -- como el propio expresidente reconoció: "apestoso" -- para acabar alzándose con la victoria en noviembre de 2012 frente a Mitt Romney. En público, el portavoz de la campaña de Biden, Seth Schuster, ha sido el encargado de despejar cualquier duda al respecto. "No hay base alguna para decir que Biden va a abandonar la carrera. No tenemos ningún indicio de que los votantes hayan expresado ese deseo", ha añadido.

