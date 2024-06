Ana Rosa Quintana celebra el fin de la temporada con una fiesta en su casa y rodeada de sus compañeros

Ana Rosa Quintana ha celebrado este jueves el fin de temporada en su domicilio de Madrid con una fiesta a la que no han faltado los grandes rostros conocidos de su productora y de su equipo. Feliz por los datos de audiencia y por lo que han conseguido con 'TardeAR', la periodista ha hecho balance de estos primeros meses. Lo primero que ha querido dejar claro la periodista es que "descansar todavía no porque me quedan muchas cosas que hacer antes de irme", pero espera poder disfrutar de "un verano tranquilo, siesta, libros, músicas, recetas". En cuanto a esta primera temporada de 'TardeAR', Ana Rosa ha confesado que está "muy contenta" porque "ha sido un año de construir, crear equipo, hemos empezado con un plató totalmente distinto, un equipo distinto... entonces es todo nuevo y cosas muy nuevas que hemos tenido que ir encajando, pero estoy realmente muy contenta". Y sobre esas audiencias que han sido tan comentadas en los últimos tiempos, ha explicado que "nos hemos quedado de media por encima de la media de la cadena, con tan solo un punto de la competencia, con todas las circunstancias ha sido un buen resultado" teniendo en cuenta que antes "estaba 'Sálvame' con su público que no es el mismo que el nuestro y hemos tenido que hacer familia, los colaboradores salvo corazón no se conocían entre ellos". Lo que sí que ha desvelado es que "echo mucho de menos la política porque yo sigo siendo una yonki de la política, pero es cierto que soy muy práctica, ahora empieza otra etapa", dando su lugar a su nuevo espacio. La hemos preguntado por Susanna Griso y la relación que mantiene con ella desde que crearon ese grupo de 'reinas de la mañana', pero nos ha desvelado que "es imposible" que vuelvan a hacer esas quedadas "porque quien nos unía fue Concha García Campoy y en realidad estábamos Concha, Susana y yo... yo con Susana tengo muy buena relación". Eso sí, ha reconocido que "ahora que ya no somos competencia tenemos más contacto, nos mensajeamos de vez en cuando". Además, para zanjar los rumores que ha habido en las últimas semanas, Ana Rosa ha asegurado que cuando se reincorpore en septiembre, volverá "por la tarde", algo que "he dicho por activa y pasiva, ni yo lo he propuesto, ni voy a jubilar, ni nada". Por último, se le preguntaba por Alejandra Rubio, a quien no le importaría entrevistar porque "yo entrevistaría a todo el mundo que sea noticia, es una niña muy jovencita que está un poco sobrepasada" y aseguraba que "tiene que relajarse, ya lo aprenderá". Siendo completamente sincera, la periodista ha dejado claro que "no" contará con ella la próxima temporada porque "ya estuvo con nosotros en 'Fiesta' y ahora nuestros perfiles son otros, más disruptivos". Por último, también se ha alegrado por la vuelta de Terelu Campos a Telecinco en '¡De viernes!': "Me parece estupendo que Terelu vuelva, es una profesional de hace muchos años y siempre lo ha hecho muy bien".

