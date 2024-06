Álvaro Muñoz Escassi habla por fin de su ruptura sentimental con María José Suárez

Tras varios meses de rumores sobre una posible ruptura sentimental, el portal Vanitatis anunciaba este miércoles que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se habían dejado de seguir en redes sociales y, minutos más tarde, era la propia modelo quien confirmaba que sus caminos se han separado para siempre. Hoy, hemos podido hablar con el jinete y nos ha hablado largo y tendido sobre esta ruptura. Lo primero que ha querido aclarar es que "todo está muy bien" y que no han acabado mal, pero "ha sido duro, cuando hay tanto amor y tanto cariño, no es un interruptor que se apaga y se termina". Además, Escassi ha comentado que "al final pasan cosas, la quiero muchísimo y la admiro muchísimo", pero recalcaba que "los finales nunca son los principios". Eso sí, parece que él se queda "con lo bonito de las cosas, ha sido muy bonito lo que he vivido con María José, me siento mejor persona, he aprendido muchas cosas y me quedo con eso". En cuanto a la relación que tendrán a partir de ahora, Álvaro ha confesado que "ante todo somos amigos, nos queremos mucho, a Elías no quiero dejar de verlo" porque "Elías es lo mejor que me ha pasado a mí en los últimos tres años". Al final, el distanciamiento se ha producido porque "yo estoy en Madrid, ella en Sevilla, tenemos vidas diferentes, pero nos queremos muchísimos" y ha negado que les hayan pagado el crucero en el que han estado juntos: "No nos han pagado nada, el crucero lo teníamos organizado desde hace tiempo". Tanta admiración siente por ella que Escassi se ha deshecho en elogios al hablar de ella: "Principalmente es tan buena persona, me ha aportado tantas cosas en mi vida, estoy súper feliz de que haya pasado por mi vida, siempre la querré". Por último, Álvaro ha confirmado que la relación "se ha acabado de verdad" y que "estamos en un momento bonito de nuestras vidas, no va muy bien, somos felices", pero que "no ha habido terceras personas, de verdad, es una cuestión de que se acaban las cosas, se ensucian".

Compartir nota: Guardar Nuevo