Alba Silva, radiante, desvela cómo lleva el embarazo y sus planes para el verano más especial de su vida

Radiante y presumiendo de su abultada barriguita de embarazada con un ajustado vestido naranja, Alba Silva no se ha perdido el concierto de Maluma en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Sin la compañía de Sergio Rico en esta ocasión, ya que el portero continúa ultimando su preparación para su regreso a los campos un año después del grave accidente a caballo en El Rocío que estuvo a punto de costarle la vida, la influencer nos ha contado cómo se encuentra y cuáles son sus planes para el que sin duda es el verano más feliz de su vida. Y es que a la recuperación de su marido -que termina contrato con el París Saint Germain el 30 de junio y estudia ofertas para la próxima temporada- se suma su dulce espera. Como desvela, la fecha prevista para el nacimiento de su primer hijo, una niña a la que llamarán Carla, es el "11 de octubre", "aunque al ser primeriza igual se adelanta o igual se atrasa". "La verdad es que me encuentro muy bien, muy contenta, ya muy gordita y con muchas ganas de verle la carita a mi niña" confiesa. "Estoy muy bien. El segundo trimestre lo he pasado fenomenal y vamos a por los últimos meses" añade, explicando que por lo avanzado de su embarazo -está de 6 meses- este verano se lo tomará con calma y, lejos d largos viajes y tras haber pasado unos días de ensueño en Menorca con Sergio, sus planes pasan por "estar tranquilitos y pasar un verano más reposado pero muy feliz" con alguna escapada a la costa gaditana.

Compartir nota: Guardar Nuevo