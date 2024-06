(Pre) El italiano Bagnaia busca el triplete en Assen para presionar al líder Jorge Martín

El piloto español Jorge Martín (Ducati) intentará contener el buen momento de forma del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y defender su liderato en la categoría de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, octava cita del calendario del Mundial de Motociclismo a la que llegan en cabeza en Moto2 y Moto3 el también español Sergio García (Kalex) y el colombiano David Alonso (CFMoto), respectivamente. El campeonato retoma la acción después de un largo parón de casi un mes que ha servido principalmente para aclarar la parrilla de la próxima temporada, sobre todo con el movimiento del español Marc Márquez del Gresini Racing al equipo oficial de Ducati, el hueco más deseado y que hizo que Jorge Martín acabase en Aprilia, de donde saldrá Maverick Viñales con destino a KTM junto al italiano Enea Bastianini, y a donde llegará el italiano Marco Bezzecchi desde Ducati. Con esas incertidumbres ya solventadas, 'La Catedral' de Assen retomará la pelea por los tres títulos, con el de la categoría 'reina' de momento en un aparente mano a mano entre el actual campeón y el actual subcampeón, y con Marc Márquez tratando de no descolgarse más de esta pugna antes de un parón estival que llegará en breve tras el Gran Premio de Alemania de la semana que viene. De momento, Jorge Martín llega al trazado neerlandés con 18 puntos de ventaja sobre un Bagnaia que le recortó mucho en su Gran Premio de casa, en Mugello, donde firmó un fin de semana perfecto con triunfos en el Sprint y el domingo, mientras que el piloto madrileño falló en su especialidad, la carrera corta de los sábado, donde por primera vez este año no sumó, y fue tercero en la larga. Además, 'Pecco', que ya suma cuatro victorias el domingo y que también ganó en Montmeló, llega a un circuito que se le da bastante bien ya que se ha impuesto en las dos últimas visitas, a lo que hay que añadir sus triunfos en Moto2 (2018) y en Moto3 (2016). Ahora su objetivo es hacer triplete, algo que en Assen no se ve desde hace mucho tiempo ya que el último en hacerlo fue el australiano Mick Doohan, que encadenó cinco triunfos seguidos entre 1994 y 1998. A Martín no se le ha dado tan bien este trazado, donde el año pasado fue quinto, su mejor resultado en MotoGP, aunque el domingo fue el más rápido, lo que no le permitió de todos modos llegar al podio lastrado por una mala calificación (décimo). En 2018 tiene su única alegría en 'La Catedral', la victoria de 2018 en Moto3. Más lejos de los dos favoritos se encuentra Marc Márquez, cuya mejoría con la 'Demosedici' los fines de semana es notoria, pero que aún no le ha dado para conseguir esas ansiadas victorias que necesita para poder presentar su firme candidatura. El de Cervera fue cuarto en Mugello para descolgarse a 35 puntos del liderato y ahora intentará dar 'guerra' en un circuito donde tiene las victorias con Honda de 2014 y 2018. El resto de favoritos partirán seguramente del resto de Ducatis que hay en la parrilla para un fin de semana donde la climatología podría jugar un papel clave si finalmente acaba lloviendo, probabilidad que podría producirse el domingo. Y es que de los 21 podios que se han repartido esta temporada, 15 han sido de la marca italiana, que lo ha copado plenamente en los últimos cuatro Grandes Premios. Las Aprilia de los españoles Maverick Viñales, único ganador no de Ducati (GP Las Américas), y Aleix Espargaró, y la KTM sobre todo del joven murciano Pedro Acosta, único piloto capaz de subir dos veces al podio sin montar una Desmosedici, intentarán ponerle las cosas difíciles a la marca de Borgo Panigale. Entre ellos no estarán ni Joan Mir ni Luca Marini, cuyo objetivo es tener el fin de semana más productivo posible, sobre todo el italiano que aún no ha sumado ningún punto. SERGIO GARCÍA DEFIENDE LIDERATO EN MOTO2 En cuanto a las categorías de Moto2 y Moto3, el panorama es diferente, con el español Sergio García Dols (Kalex) defendiendo su liderato en la intermedia y con el colombiano David Alonso (CFMoto) tratando de alargar su buen momento para abrir una buena brecha. El piloto castellonense sólo tiene siete puntos de ventaja sobre el estadounidense Joe Roberts (Kalex), vencedor en Mugello donde el líder sólo pudo ser cuarto. De momento, ambos parecen los más fuertes y los más regulares en este primer tramo, siendo los únicos que han pasado la barrera de los 100 puntos. Por su parte, Alonso espera que este largo parón no le afecte en su actual gran momento después de encadenar tres victorias consecutivas en Le Mans, Montmeló y Mugello que le han servido para superar al español Dani Holgado (KTM), que ha sumado 12 puntos en las dos últimas citas y tiene ya más de una carrera de desventaja sobre el colombiano (37 puntos), al que no puede dejar escapar más.

