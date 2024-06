Oscar Puente admite comportamientos machistas "algunos conscientes y otros inconscientes": "Soy un hombre de 50 años"

El Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha admitido comportamientos machistas "algunos conscientes y otros inconscientes" en relación a algunas de sus declaraciones públicas en las que ha reconocido no haber estado acertado en algunos casos. "Claro que hay machismo y seguramente en mi caso lo haya, porque soy un hombre de 50 años que arrastra muchos micro y macromachismos de los que ni siquiera soy consciente". Así lo ha admitido Puente en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntado por alguno de sus comentarios como la comparación que hizo de la aprobación de la ley de amnistía con casarse con una mujer embarazada o al referirse a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "testaferro con derecho a roce". "Yo no soy infalible, soy claro pero no infalible y, a veces, digo cosas que, o no las expreso bien o no se entienden bien", ha argumentado el ministro quien ha indicado, no obstante, "no" ver "donde está el machismo" en comparar la amnistía y el matrimonio con una mujer embarazada. Y ha asegurado "entender todavía menos" dónde el machismo al hablar de "un testaferro con derecho a roce". "Qué pasa que las mujeres no tienen amigos con derecho a roce", ha argumentado Puente, quien ha reconocido que "otra cosa es que los ejemplos sean acertados o que haya que recurrir a ese tipo de ejemplos para que se entiendan". Por ello, ha aceptado ser "demasiado coloquial a veces", pero ha negado "machismo en esas palabras". "Hay machismo y eso es lo que tenemos que admitir los hombres, hasta el más feminista, pues se ha criado en una sociedad machista en la que el machismo ha calado muchas veces sin tomar conciencia de ello", ha explicado, aunque ha asegurado haber "recibido una educación bastante igualitaria. "Tengo una única hermana y en mi casa se nos educó en la absoluta igualdad pero la educación no solo se forma en casa o en el colegio, se forma en el entorno con los amigos, en la sociedad y el machismo estaba presenta y sigue estándolo, claro", ha añadido. También ha rechazado ser "alguno de esos amigos" que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se siente "molesto" con algunas declaraciones de la ex ministra de Igualdad Irene Montero. "Yo no me siento molesto con ella", ha concluido.

