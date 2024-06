Nacho: "No nos afecta el favoritismo, somos los únicos que hemos ganado los tres partidos"

Donaueschingen (Alemania), 27 jun (EFE).- Nacho Fernández acogió de buen grado el favoritismo que se ha ganado la selección española en la Eurocopa 2024, antes de disputar los octavos de final ante Georgia, y aseguró que no les afecta porque son "los únicos" que han ganado los tres partidos de grupo.

"Puede ser que seamos favoritos porque somos una selección muy fuerte y estamos en una dinámica muy positiva. Somos los únicos que hemos ganado los tres partidos de grupo y no nos afecta que nos den o no como favoritos", opinó en rueda de prensa.

"No nos afectan los favoritismos para hacer nuestro trabajo ganando partidos. Es un orgullo representar a España y si levantamos este título la importancia que tiene hacerlo para tu país es de las cosas más bonitas que puedes vivir. Ya lo viví con la Nations League y una Eurocoppa estaría muy cerca de lo que he vivido ganando Champions", añadió.

Nacho confirmó que se ha recuperado de las molestias musculares que le impidieron jugar ante Italia y Albania tras comenzar la Eurocopa siendo titular frente a Croacia. El jueves regresó a la dinámica de grupo pero no acabó el entrenamiento y espera completarlo desde el viernes para estar en perfectas condiciones el domingo ante Georgia.

"Ha sido una temporada muy larga con partidos de mucha exigencia. Llegué a la selección con molestias en el amistoso y ante Croacia no me encontraba del todo bien por lo que decidimos parar unos días. Mañana haré todo el entrenamiento con el equipo e intentaré estar al cien por cien pero jugar es decisión del entrenador", admitió.

El defensa madrileño quiso agradecer el cariño que ha recibido del seleccionador, Luis de la Fuente, en días difíciles en los que cerraba su largo ciclo en el Real Madrid y se cerraba el nuevo contrato que firma con Al-Qadisiyah de Arabia Saudí.

"Quería tener palabras de agradecimiento a Luis porque se ha portado estos días bien conmigo, me ha apoyado en todo momento en días que no han sido fáciles con tantas cosas en la cabeza", reconoció antes de admitir que no influyó en su decisión poder seguir siendo internacional y no lo ha hablado con el seleccionador como hizo Aymeric Laporte antes de dar el mismo paso. "En un futuro ser seleccionable o no son cosas del entrenador", dijo.

"La decisión de irme es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida. Es muy meditada, con cien por cien de confianza pero mentiría si dijera que no he tenido dudas en algún momento. Hace meses comuniqué al club mi deseo de salir porque necesitaba vivir una nueva experiencia y cuando las cosas se dan tan bien como esta temporada, ganas, juegas, todo es tan bonito, te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más", confesó.

"La decisión de irme es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida. Es muy meditada, con cien por cien de confianza pero mentiría si dijera que no he tenido dudas en algún momento. Hace meses comuniqué al club mi deseo de salir porque necesitaba vivir una nueva experiencia y cuando las cosas se dan tan bien como esta temporada, ganas, juegas, todo es tan bonito, te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más", confesó.

"Pero era honesto conmigo mismo, necesito vivir una nueva experiencia. Acabar así en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida. De niño siempre quería un final feliz y ni soñando me hubiera salido tan bonito", añadió.

"Necesito vivir una nueva experiencia, llevo toda mi vida en el club, podía haber aguantado un año más y habría sido igual de feliz que los anteriores. No hay nada que me quede por ganar con esta camiseta y no significa que no tenga la ambición por seguir ganando, pero veía que era el momento. Es una decisión difícil tomada desde el interior con el mayor sentimiento. Es lo que siento y en mi vida siempre he tomado buenas decisiones", aseguró el internacional, que disputa la Eurocopa con la selección española.

Nacho jugará la próxima temporada en el Al-Qadisiyah saudí que entrena el técnico español José Miguel González 'Míchel'.

Aunque no hubo un momento concreto que le impulsase a cerrar una etapa que comenzó siendo alevín en la cantera madridista, alguna suplencia por la decisión de Carlo Ancelotti de poner como central a Aurélien Tchoauméni, con David Alaba y Éder Militao lesionados, y algún partido en el que no se vio a buen nivel alimentaron sus deseos de marcharse.

"La temporada anterior ya tuve unas ligeras dudas pero tomé la decisión de quedarme y ha sido súper acertada. Cumplí el reto de ser primer capitán. Quería ganar pero escribir un final tan bonito como este era imposible. Las dudas han ido creciendo en mi interior, siempre me he sentido querido en el club, ha habido momentos difíciles en los que no juegas un partido que crees que tienes que jugar, no das el nivel en otro que afectan a la decisión, pero no hay un momento concreto que diga 'me voy'", dijo.

Agradecido a Florentino Pérez, de quien dijo que es como su "padre", a Ancelotti y compañeros, confesó que le habría gustado tener un final como el de Toni Kroos pero fue imposible por no haberse podido cerrar el contrato con su nuevo club en Arabia Saudí. El defensa madrileño habló de la elegancia del Real Madrid con él, al respetar su decisión y dejarle la puerta abierta a continuar.

"Mi confianza con el club es tan grande y le estoy tan agradecido que hasta el último momento me han esperado para que yo tuviera el equipo firmado. Me quedo corto en agradecimiento. Me habría gustado tener algo firmado porque yo ya sabía cuando Toni se estaba despidiendo que yo también acababa, pero no tenía el contrato que quería firmar hasta hace unos días", reconoció.

"El club se ha portado tan bien conmigo que me dijo que si quería cambiar de opinión, ahí tenía mi casa. Me habría encantado despedirme del Bernabéu como Kroos pero de verdad no lo necesito para saber lo que me quieren. En un futuro, no de la misma manera, pero de alguna otra forma lo haremos".

"Es una decisión muy difícil y meditada, ahora no tengo ninguna duda pero ha habido momentos de incertidumbre. Lo hago con tranquilidad, con el cariño del club y el respeto del presidente, entrenador y mis compañeros. El cariño que he sentido estos días es el mayor título que he ganado en toda mi carrera. Estoy muy agradecido al Real Madrid. Quiero que me recuerden por haberlo dado todo", señaló.

Nacho deseó que en el futuro haya mayor presencia de futbolistas españoles en la primera plantilla y se puso un 10 como nota a toda su carrera en el club blanco.

"Me encantaría que fueran once canteranos titulares en el Real Madrid pero es un club muy exigente que demanda victorias. El club tiene que cumplir con un mínimo de españoles y cuanto más allá más feliz estaré. Yo he dado el máximo y estoy muy orgulloso. Me pongo un 10 a nivel personal por cómo he respondido cada momento que se me ha exigido", calificó.

"Lo de Nacho siempre cumple al principio estaba bien pero enfrentándome a los mejores delanteros, dando lo máximo, me considero de los mejores. Ser defensa del Real Madrid es muy complicado. Somos un equipo que ataca todo el partido y deja muchos espacios a la espalda, te enfrentas a los mejores del mundo y no es fácil la exigencia de ganar cada partido hasta en pretemporada".

La satisfacción de Nacho la expresó por la cantidad de partidos que acabó jugando cada temporada pese a tener la competencia más dura.

"La aspiración de un jugador es ser titular en cada partido, siempre he trabajado para ello y mi objetivo toda mi vida ha sido ser titular en el Real Madrid. Siendo canterano puede ser que sea más difícil pero no me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol".

"He sido el canterano más feliz, peleando cada día con los mejores centrales del mundo, feliz por el papel que he tenido, por dar la vuelta con trabajo a cada situación para demostrar que soy igual o mejor que los compañeros que he tenido. A principio de temporada parecía que no iba a jugar pero siempre le he dado la vuelta y ha sido más gratificante", sentenció.

Donaueschingen (Alemania), 27 jun (EFE).- Nacho Fernández, que la próxima temporada jugará en el Al-Qadisiyah que entrena el técnico español José Miguel González 'Míchel', equipo recién ascendido a la élite de la liga en Arabia Saudí, confesó que descartó jugar en un club europeo ya que nunca se enfrentaría al Real Madrid, donde jugó toda su carrera desde alevín hasta los 34 años.

"Me voy a Arabia, al equipo de Míchel, una experiencia completamente diferente, con expectativas completamente diferentes y feliz por todo", desveló en su rueda de prensa en Donaueschingen donde expresó su sentimiento y las razones por las que ha decidido rechazar la propuesta de seguir un año más en el Real Madrid para acabar su carrera con una aventura lejos de casa.

"No me veía jugando contra el Real Madrid ni quiero porque son muy buenos. No los quiero en contra. Por eso descarté jugar en Europa y siempre tuve claro que si no terminaba en el Real Madrid nunca me enfrentaría a él. Necesito vivir algo diferente, algo nuevo con mi familia, con mis hijos. Voy a poner mi vida patas arriba pero es lo que necesito", explicó.

Nacho lamentó que la situación se haya extendido más de lo que deseaba, lo que le impidió despedirse como deseaba de la afición del Real Madrid, aunque aseguró que no lo hará en un partido pero sí en un acto que preparará con el club, y reconoció que lo vivido no le ha afectado en la Eurocopa.

"Me hubiera gustado venir a la selección sin que se hablara de mi futuro, sobre si iba a seguir o no, pero los jugadores estamos expuestos a este tipo de situaciones. Estoy agradecido a Florentino Pérez que es como mi padre", afirmó.

"Me habría gustado que se solucionara antes pero los jugadores estamos expuestos a estas cosas. Hemos ganado los tres partidos de grupos y el equipo está centrado en la Eurocopa. A mí no me faceta porque hace muchos meses que sabía lo que iba a pasar en mi futuro y me ha hecho disfrutar más el día a día. Ante Croacia disfruté y jugué bien, no me afecta nada", añadió.

Por último, puso en valor el crecimiento de la liga de Arabia Saudí, sin haber hablado con Luis de la Fuente, como sí hizo Aymeric Laporte antes de marcharse a jugar a un fútbol menos competitivo, si su decisión le afectará a su continuidad como internacional.

"La Liga saudí era hace unos años muy desconocida para todos pero está cambiando su potencial porque jugadores imporantes estamos yendo para allí", defendió.