Matthäus ve a España favorita ante Georgia en los octavos de la Eurocopa

Berlín, 27 jun (EFE).- El exjugador de la selección de Alemania y legendaria figura del fútbol germano Lothar Matthäus consideró este jueves en su columna para el semanario deportivo 'Sport Bild' que España es favorita frente a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa.

El exfutbolista valoró en su artículo que "los españoles se impondrán por su mayor calidad individual y de juego en general" pues "también han sido advertidos y definitivamente no subestimarán a Georgia".

Matthäus predijo incluso para el choque una victoria de la Roja por 3-0.

"Vi a Georgia en vivo tres veces. La firma del entrenador Willy Sagnol es claramente visible: buena organización, pero también juegan bien. Para mí, Mamardashvili es el mejor portero de la Eurocopa hasta el momento, le da a su equipo una enorme seguridad. Y Kvaratskhelia es un atacante técnicamente extremadamente fuerte", estimó.

"Georgia ha luchado por todo el respeto, pero también se lo ha ganado", añadió al aludir al rival de los de Luis de la Fuente.

En el emparejamiento de su combinado nacional, el de Alemania, anticipó Matthäus un triunfo por 2-0 ante Dinamarca y expuso que "Julian Nagelsmann habrá sacado las conclusiones correctas" del empate ante Suiza.

"No importa cómo se alinee ofensivamente: tenemos la creatividad y las alternativas necesarias en términos de personal y tácticas, dependiendo de cómo vaya el juego. Y el cambio de defensa tampoco me preocupa. Hasta ahora he notado muy poco en el aspecto ofensivo de los daneses", explicó.

Sobre el resto de cruces, Matthäus vaticinó las clasificaciones de Italia frente a Suiza, en el que cree que "la mayor experiencia será el factor decisivo para el campeón defensor"; de Inglaterra ante Eslovaquia, aunque apunta que "hasta ahora, los ingleses se han mantenido muy por debajo de su potencial"; de Francia frente a Bélgica, en el que destaca hasta el momento "ambos han sido muy decepcionantes"; de Portugal ante Eslovenia; de Países Bajos ante Rumanía y de Austria ante Turquía. EFE

jms/smm/nam